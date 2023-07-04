助長“經濟皺紋”的民主勞總總罷工，應立即停止！. July. 04, 2023 07:50. . 全國民主勞動組合總聯盟（簡稱民主勞總）昨天開始了總罷工。在持續兩周的夏季鬥爭中，民主勞總作為核心議題提出了中斷工會鎮壓、通過黃色信封法、提高最低工資等。但是，民主勞總同時還全面提出了日本中斷福島核汙水排放海洋、尹錫悅政權下臺等不屬於勞資關系領域的要求，從這壹點來看，政治罷工的色彩非常濃厚。 由於總罷工，從昨天開始，快遞司機、家電修理司機等部分特殊雇傭職勞動者放棄了業務。接著，6日百貨商店、免稅店、超市工會，12日包括現代汽車工會在內的金屬工會，13日由護士、助理護士組成的保健醫療工會將舉行罷工。民主勞總主張，由於各產業工會輪流舉行壹兩天的罷工，因此國民的不便不會太大。但快遞工會3日的罷工導致配送延遲、從13日開始無限期預定的保健醫療工會的罷工等，很有可能給市民的生活帶來實質性的不便。 尤其令人擔憂的是，這將對逐漸出現復蘇跡象的經濟產生負面影響。民主勞總要求的黃色信封法即使因工會罷工造成損失，也很難提出損害賠償請求，因此很有可能使韓國的矛盾性勞資關系進壹步惡化，因此企業不可能接受。如果按照勞動界的要求，將明年的最低工資提高到每小時1.2萬韓元，560萬個體戶將受到致命的打擊，低收入階層的工作崗位將減少數十萬個。勉強支撐著萎縮出口的現代汽車時隔5年加入民主勞總罷工，對相關業界的勞資關系也會產生負面影響。 此次罷工是否符合提高勞動條件等勞動者經濟地位的罷工的正當目的也是個疑問。中斷鎮壓工會的要求是對查處建設現場暴力行為等的應對。但是，對政府糾正蔓延的非法行為無條件予以反對的做法，與保護勞動者權益相去甚遠。日本核電站汙水問題是政治、外交問題，不適合工會作為罷工議題。 隨著政府今年經濟上低下高的預期動搖，預計經濟增長率也很難達到1%左右。受高物價、高利息沖擊，不僅是勞動者，個體戶、企業都面臨危機，只期待經濟恢復。民主勞總的總罷工將加重這種困難。無助於改善國民實際生活的罷工，應立即停止。

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