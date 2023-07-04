文在寅針對尹錫悅：“無法擺脫冷戰思維”……執政黨抨擊文在寅“無法擺脫屈從的對朝觀”. July. 04, 2023 07:52. by 安圭英記者、權九龍記者 kyu0@donga.com,9dragon@donga.com. 韓國前總統文在寅3日針對尹錫悅總統直接抨擊說：“還有很多沒有擺脫冷戰思維的人。”尹錫悅6月28日稱文在寅為“反國家勢力”，針對自己等前任政府，文在寅因此進行了正面反駁。執政黨批評文在寅說：“至今還沒有擺脫屈從的對朝觀。” 文在寅當天在臉書上介紹了前外交部第壹次官崔鐘建就文在寅政府的對朝政策撰寫的回憶錄《和平的力量》，並寫道：“如果歷屆政府在和平的政策上保持壹貫性，南北關系、安保狀況和經濟也會發生多大的變化呢?” 接著，他自我評價道：“與共產圈國家建交並與朝鮮簽訂南北基本協議書的盧泰愚政府的北方政策是（為了南北關系和平）劃時代的大轉變，金大中、盧武鉉、文在寅政府繼承並發展了這壹點。躍升為國民收入2萬美元時代和3萬美元時代，也是這壹時期。”他還說：“在沒能做到這壹點的政府中，發生了截然相反的事情。和平變得岌岌可危，國民收入也停滯不前甚至減少。”分析認為，這是在批評尹錫悅政府對朝鮮的強硬基調。 國民力量黨常務副發言人李民燦（音）在評論中反駁文在寅說：“認為朝鮮也應該跟隨人類普遍價值的視角，到底為什麽會是冷戰思維呢?只有金正恩政權應該受到特別待遇的觀點，才是陳舊的‘586運動圈式思維’。”國民力量黨出身的大邱市長洪準杓在臉書上批判道：“破壞國家安全，讓國民成為朝核的奴隸，就該安靜地呆著，這是該說的話嗎?”

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