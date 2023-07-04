金河成轟出賽季個人10號炮……雙二十俱樂部進入射程圈. July. 04, 2023 07:51. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）再次擊出了本壘打。現在，加入20個本壘打-20個盜壘俱樂部已經進入了射程範圍。 3日，在美國職業棒球大聯盟（MLB）與辛辛那提紅人隊的客場比賽中，金河成在球隊0比2落後的第8局上半局，在2人出局無跑壘員的情況下進入擊球位，擊出了本賽季個人第10個本壘打。這是金河成在最近10場比賽中擊出的第5個本壘打。金河成憑借該本壘打繼去年（11個本壘打）之後，連續2年成功擊出兩位數的本壘打。 以3比4敗北的這場比賽是聖地亞哥隊本賽季162場常規賽中的第84場比賽。金河成賽後表示：“到目前為止，雖然是19個本壘打，但由於最近擊球感有所上升，所以20個本壘打看起來並不遙遠。去年，在金河成擊出的本壘打方面，下半賽季（6個）也比上半賽季（5個）多。截止到當天，金河成共盜壘13個，保持著沖擊賽季25個盜壘的節奏。 如果金河成同時創下賽季20個本壘打和20次盜壘的記錄，將成為繼秋信守（41歲•SSG）之後第二個加入MLB 20個本壘打-20次盜壘俱樂部的韓國選手。秋信守先後在2009年（20個本壘打-21次盜壘）、2010年（22個本壘打-22次盜壘）、2013年（21個本壘打-20次盜壘）等三次加入了象征“豪打駿足”的20個本壘打-20次盜壘俱樂部。金河成在韓國職業棒球界曾於2016年（20個本壘打-28次盜壘）和2020年（30個本壘打-23次盜壘）兩次進入過20個本壘打-20次盜壘俱樂部。 截止到當天，以FanGraphs的數據為基準，金河成在替補選手對球隊獲勝貢獻度（fWAR）方面的數據為2.6，在國家聯盟（NL）全體投打中排名第16位，表現十分活躍。但遺憾的是，當天MLB事務局公布的NL全明星名單中卻沒有出現金河成的名字。

한국어