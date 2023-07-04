中國政府任命美英留學派為央行壹把手. July. 04, 2023 07:51. by 金祺容 kky@donga.com. 中國人民銀行副行長潘功勝（60歲）被任命為中國中央銀行中國人民銀行排名第壹的共產黨委員會書記。有分析認為，潘勝功將接替現任行長易綱出任新壹屆行長。 據財新等中國經濟媒體2日報道，隨著前壹天潘勝功被任命為新任書記，前書記郭樹清和副書記易綱都退出了人民銀行黨委。香港《南華早報》報道稱：“在中國，有在擔任政府部門要職之前先擔任相關部門黨職的慣例。被任命為人民銀行新任黨委書記的潘副行長預計將成為易行長的後任。” 易綱今年65歲，在中國被認為是部長級職位退休年齡。據悉，他在去年10月中國共產黨全國代表大會上沒能成為黨中央委員，離退任為時不遠。 潘勝功在中國人民大學獲得經濟學博士學位，在英國劍橋大學完成博士後研究後，在美國哈佛大學肯尼迪學院（公共政策研究生院）擔任首席研究員，還曾在英國渣打銀行擔任研究專家。他曾任職於中國工商銀行、農業銀行，從2012年開始擔任人民銀行副行長，2015年底開始擔任國家外匯管理局黨委書記。 英國《金融時報》評價道：“在西方接受訓練的人物將領導中央銀行。市場的不確定性將進壹步消除。”財新對潘勝功評價道：“被評價為不輕易說話，組織管理很精密。作為人民銀行副行長，在防止房地產投機的努力和網絡平臺企業的金融相關業務整頓工作中也取得了不錯的成果。” 此次人事調整是在美國財政部長耶倫6日至9日訪華之前進行的，這壹點也引人註目。美國彭博社預測說，在人民幣貶值、外國資本外流等中國經濟不利因素逐漸擴大的情況下，新壹任人民銀行行長很有可能與耶倫會面。

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