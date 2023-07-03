朝鮮撇開韓國接近日本的計謀……但還是要打開溝通渠道. July. 03, 2023 07:33. . 朝鮮前天通過外務省局長談話表示：“沒有接到南朝鮮某某人要來訪問的通報，既不知道，也沒有討論的意向。”現代集團會長玄貞恩最近在鄭夢憲會長去世20周年之際，為了進行追悼而推進金剛山訪問，朝鮮就此明確了不允許入境的意向。據悉，朝鮮與提議舉行討論日朝首腦會談的高級別磋商的日本，在中國、新加坡等第三國進行了兩次以上的秘密工作接觸。 對於韓國，朝鮮連人道主義層面的訪問都拒絕，卻與日本秘密接觸，其用心是顯而易見的。這是過去越過韓國直接與美國進行交易的“通美封韓”的另壹個版本，也是想讓最近加強的韓美日三國對朝合作出現裂痕的慣用伎倆。雖然這是想在被綁架日本人問題上取得成果的日本和試圖分裂韓美日之間的朝鮮的利害關系相吻合的結果，但能否取得具體進展還是未知數。 朝鮮此次在韓國政府批準現代方面對朝接觸申報之前，還以外務省而不是祖國和平統壹委員會或亞太和平委員會等對韓機構為由公開了不予批準的方針。朝鮮已經單方面拆除了金剛山旅遊區內的韓方建築。不僅徹底隱瞞了非法侵犯財產權的現場，還發出了今後將把韓國視為敵對關系的外國而不是分裂狀況的信息。 朝鮮卻握住了日本伸出的手。當然，朝日實務接觸很難取得看得見的成果。盡管岸田文雄首相提議“無條件會面”，但圍繞日本人被朝鮮綁架等核心問題的立場差異非常大。而且，此次接觸也是在韓美的諒解和協調下進行的，因此朝鮮所瞄準的韓美日之間出現縫隙的可能性也不大。 朝鮮進行對日接觸，明顯是對此前的猛烈挑釁感到局限、轉而想以某種方式謀求變化的動向。雖然朝鮮趁著新冷戰的潮流與中俄關系聯系密切，但俄羅斯陷入烏克蘭戰爭的泥潭，中國試圖改善與美國的關系，很有可能成為國際孤立者。 朝鮮與韓斷絕、與日溝通的計謀不會奏效。這反而會成為暴露出朝鮮所處的緊迫感的自食其果。雖然這次朝鮮也讓人們對打開民間溝通渠道的期待黯然失色，但是為了打開對話之門，我們應該繼續努力。即使是為了危機管理，也要進行最起碼的溝通。關註朝日接觸的原因也在於此。

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