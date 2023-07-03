“在家做雜燴菜”，在巴黎十分受歡迎的K食品. July. 03, 2023 07:34. by 趙은아 achim@donga.com. “在家裏做烤肉和辣椒醬炸雞吃。今天紫菜和海藻類十分新鮮，所以買了很多。” 上月30日（當地時間），在法國巴黎盧浮宮博物館地下展覽館卡魯澤爾館。在“2023巴黎K-Food Fair”正如火如荼舉行的這個地方見到的愛爾蘭人尼基•弗拉納根（音）在購物籃裏裝滿紫菜、方便面等韓國食材和簡便食品，並做出了上述表示。韓國農水產食品流通公社（aT）巴黎分公司從當天開始舉行了為期兩天的活動，法國人和來自世界各地的遊客齊聚壹堂，參加了品嘗韓國料理、制作生拌菜等體驗活動。 法國主婦羅莎•尼奧斯貝拉說：“在韓人超市買材料做紫菜包飯和雜燴菜吃”，“我喜歡芝麻和香油的香味。”也就是說，韓餐從餐廳深入到了歐洲家庭的廚房。 韓國食品出口企業Samjin Globlanet組長朴賢厚表示：“新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）期間家常便飯的需求增加，由於K電視劇、K-POP熱潮，韓食備受矚目，歐洲人也在家裏做韓食吃。”因此，在韓國的貿易逆差擴大的情況下，農食品的部分品種仍然呈現出明顯的出口增長趨勢。據aT透露，今年1~5月方便面、酒類、辣椒醬的出口額分別比去年同期激增了74%、61%和45%。 歐洲企業為了適應日益增長的韓食需求，還制作了韓食食譜視頻。荷蘭亞洲食品進口企業比格利•科珀曼的代表西爾萬•萊寧解釋說：“將親自制作的韓食食譜視頻翻譯成20多種外語後上傳到YouTube上。” 農林畜產食品部部長鄭黃根（音）在韓食交流會最後壹天來到現場，他表示：“將匹配出口企業和買家，進壹步支援家樂福等當地知名流通企業的入駐，積極支持K食品順利進軍歐洲市場。”

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