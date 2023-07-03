教育課程評價院：“今年高考排除‘殺手題’……出題保持‘適當的難度’”. July. 03, 2023 07:34. by 朴星民 min@donga.com. 韓國政府最近宣布在今年的高考中排除教育課程以外的“殺手題”，韓國教育課程評價院2日表示，今年高考的出題出具有“適當的難度”。 高考出題機關評價院當天公布了2024學年度高考實行詳細計劃。評價院表示：“如果忠實地接受學校教育，通過EBS教材和講課進行完善，就可以解答問題，計劃將在這壹程度上出具有適當難度的題。”雖然高考詳細計劃幾乎與去年相同，但增加了“適當的難度”的表述。據分析，這是考慮到“排除殺手題”的方針和由此引發的“註水高考（容易的高考）”憂慮，強調了維持辨別力的評價基本原則。 在今年的高考中，EBS教材及講課的聯系率為50%，與去年相同。出題時計劃盡量不讓教材的圖表、圖片、提示等變形，讓學生感受到聯系程度。 因為高考出題方向的大框架與去年沒有太大差異，所以考生們關註的是難易度的調整。特別是數學領域的難度會降低多少備受關註。教育部從2022學年度高考到今年6月的模擬評價的3場考試中，被認為是“殺手題”的8道數學題中，有3道出自“未積分”。因此有分析稱，“評價院將在下調微積分選擇科目的難度上花心思”。

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