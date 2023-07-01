宇宙觀光展翅高飛……72分鐘飛行首次成功. July. 01, 2023 07:52. by 李智潤記者 asap@donga.com. 英國億萬富翁、維珍集團董事長理查德•布蘭森創立的民間宇宙探測企業“維珍銀河”上月29日（當地時間）首次載著付費顧客成功進行了太空飛行。有評價認為，此次成功正式開啟了商業用宇宙觀光旅遊時代。特別是維珍銀河和亞馬遜創始人傑夫•貝索斯的“藍色起源”、特斯拉創始人埃隆•馬斯克的“Space X”等3家民間宇宙企業之間的競爭異常激烈。 據CNN等媒體報道，維珍銀河的宇宙飛船“VSS Unity”當天從美國新墨西哥州美國航天港（Spaceport America）宇宙中心出發，飛上了85公裏的高度。之後在發射1小時12分鐘後的上午9時42分安全返回地球。在飛行最高處，乘客們經歷了幾分鐘的失重。 該飛船搭載了2名意大利空軍軍官、1名意大利政府所屬航空宇宙技術人員等共3名收費乘客。他們在無重力狀態下進行了醫學、工學、生理學等多個領域的實驗。雖然沒有公開確切的費用，但據悉人均費用為25萬~45萬美元（約3.3億~6億韓元）。 維珍銀河方面表示：“開啟了民間可以穩定地訪問宇宙的新時代。計劃從8月開始每月進行商業宇宙飛行。”據悉，到目前為止，約有800張登機牌已經售出。 但也有人提議，從上月試圖觀看沈沒在大西洋的泰坦尼克號時發生爆炸事故導致全體乘客死亡的潛水艇“泰坦號”事例中可以看出，應該加強對深海和宇宙等旅遊的“極限旅遊”的安全限制。目前，美國議會允許宇宙觀光產業推遲限制，處於限制的死角地帶。

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