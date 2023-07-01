時隔62年，美國“優待少數人種入學”政策被判違憲. July. 01, 2023 07:53. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦大法院當地時間6月29日對1961年以來在大學入學考試、公共機關招聘等方面優待非白人的“少數人種優待政策（apermative action）”，時隔62年作出了違憲判決。 因為這壹制度，學校成績相對較低的黑人和西班牙裔新生進入比實際分數更好的大學，學習成績好的亞裔學生和部分白人受到不利影響，這違反了保障平等的憲法。 當天，亞洲學生團體”SFA”以哈佛大學為對象，在2014年提出的“優待少數族裔，對白人及亞裔誌願者造成不利影響”的憲法訴願中，9名大法官中以6人裁定違憲對3人裁定合憲，最終判決其違憲。做出違憲判決的6人都有保守傾向。其中壹人、最高法院院長約翰·羅伯茨解釋說：“應該以個人的經驗而不是種族來評價學生。” 優待少數族裔的政策與墮胎、移民等壹樣，是美國理念矛盾的主要議題。最高法院去年6月做出廢除墮胎權的判決後，圍繞這壹問題的進步和保守矛盾依然存在，預計這壹判決將使美國的分裂更加嚴重。因此，很多人指出，很難立即評價亞裔學生的入學考試是否變得更為有利。

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