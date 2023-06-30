時隔8年韓日恢復貨幣互換，不能“因為外交摩擦而中斷”. June. 30, 2023 07:51. . 韓國和日本將重啟因歷史糾紛等中斷的貨幣互換。韓日兩國財政部長昨天在東京召開的會議上，就恢復100億美元規模的貨幣互換達成了協議。這距離2015年結束已經過去了8年。與此同時，兩國還決定擴大相互金融投資活性化和區域內金融安全網、國際稅收等合作領域。 韓日重啟貨幣互換協議，可以看作是恢復此前中斷的金融合作渠道，也是顯示兩國關系恢復的象征性措施。韓國維持著超過4200億美元的外匯儲備，因此立即發生外匯不足事態的可能性很小，但僅憑確保了非常時期流動性供應的安全閥，就能給金融市場帶來相當大的效果。此次互換是以全額美元為基礎簽訂的，因此非常時期有助於確保美元流動性。 壹直以來，每當出現外交矛盾時，韓日之間的經濟合作就會持續坎坷。就貨幣互換而言，在結束以後，韓國政府曾要求在2016年重啟，但由於慰安婦少女像問題日本中斷了協商，討論未能取得進展。但如今，兩國在恢復關系的同時，逐壹解決經濟壁壘，這對兩國都有利。兩國在2月韓國提出強制征用解決方法後，依次進行了首腦會談和穿梭外交、解除相互出口限制等。 被政治、外交變數束縛而中斷經濟合作，最終會給兩國帶來損失。日本4年來把韓國排除在“白名單”之外的措施，對本國企業也造成了負擔，內部也面臨著“貿易政策失敗”的批評。更何況，目前是美國的對華牽制和全球供應網確保戰等導致經濟區塊化等全球經濟格局迅速變化的時期。在因新冷戰加劇而動蕩的國際形勢下，兩國都被要求緊密合作。這就是即使在外交上發生摩擦，也要在經濟領域保持合作的原因。好不容易恢復的兩國經濟合作不能再因試圖“經濟武器化”而中斷。

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