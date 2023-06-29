美麗的和解. June. 29, 2023 07:48. . 西班牙國王費利佩四世的宮廷畫家叠戈•委拉斯奎茲壹生主要畫人物畫。36歲時，他生平第壹次也是最後壹次繪制歷史畫，這幅畫就是17世紀最重要的歷史畫作《布雷達的投降》（1634~1635•照片）。 這幅畫是以被稱為“80年戰爭”的荷蘭獨立戰爭後半部發生的事件為背景的。該畫描繪了西班牙軍隊歸降發動叛亂的荷蘭布雷達的軍隊的場面。1625年6月5日，布雷達的荷蘭總督奧斯丁•範•納薩烏把城市的鑰匙交給西班牙將軍安布羅西奧•斯皮諾拉投降。有馬的西班牙軍隊兵力多，武器也完好無損。相反，失敗者荷蘭軍人們明顯感到疲勞，大多數武器被丟棄或破壞。畫家把焦點放在和解上，而不是暴力橫行的戰爭本身。這就是雖然是戰爭畫，但看起來卻很靜態和浪漫的原因。那麽，沒有親自參戰的畫家怎麽能如此生動地描繪出特定場面呢？ 委拉斯奎茲從意大利旅行回來後畫了這幅畫，與其壹同旅行的就是斯皮諾拉將軍。所以這是根據從將軍那裏聽到的話來畫的。據說，斯皮諾拉不僅親自下馬親切地迎接了失敗的總督，還向他敬禮，稱贊他長時間防守的勇氣和忍耐。同時，嚴禁嘲弄或虐待失敗的荷蘭人。斯皮諾拉對荷蘭軍隊的寬容，通過畫家的筆永遠印在了畫幅上。 事實上，這幅畫是畫家奉國王費利佩四世之命為裝飾宮殿而畫的。也就是說，這是為了美化西班牙的軍事成就而制作的壹種“宣傳”。畫家分明強調了美麗的和解場面，但背景中煙霧彌漫的燃燒村莊映入眼簾。這不禁讓人反問，在戰爭中能否實現美麗的和解。

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