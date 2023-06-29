奧地利畫家克裏姆特的最後壹幅肖像畫以歐洲最高價成交. June. 29, 2023 07:49. by 洪禎秀 hong@donga.com. 27日（當地時間），被譽為“金色巨匠”的奧地利著名畫家古斯塔夫•克裏姆特的最後壹幅肖像畫在拍賣會上以歐洲境內藝術作品的最高價格成交。 拍賣公司蘇富比表示，當天在英國倫敦舉行的拍賣會上，克裏姆特去世前留下的最後兩幅畫作之壹《拿扇子的女人》以8530萬英鎊（約1419億韓元）的價格成交。這打破了2010年2月在倫敦蘇富比拍賣會上以1.0432億美元（約1363億韓元）成交的阿爾貝托•賈科梅蒂青銅雕塑作品《行走的人Ⅰ》的成交價記錄。這遠遠超過了蘇富比方面事先預測的中標價8000萬美元（約1034億韓元）。 《拿扇子的女人》在1994年蘇富比紐約拍賣會上以1160萬美元（約151億韓元）的價格售出。時隔約30年，中標價上漲了近10倍。蘇富比方面表示，最終購買者是曾任蘇富比亞洲前會長的帕蒂翁。據悉，他代理香港的壹位收藏家參與了此次拍賣。 該作品是在1918年56歲的克裏姆特因腦梗塞暈倒後因肺炎死亡時，放在工作室的畫架上被發現的。由克裏姆特的贊助者兼朋友埃爾文•沃勒所有，經過收藏商於1994年出現在拍賣會上。 《拿扇子的女人》原封不動地展現了克裏姆特對時尚、紡織品和東方文化非常感興趣的特性。模特身穿畫有鳳凰的東方圖案禮服，露出肩膀。蘇富比方面對該作品評價說：“這是能力達到頂峰的藝術家的傑作”，“充滿了想要脫離界限的實驗性嘗試。” 克裏姆特以《吻》和《朱迪斯》等利用金箔的華麗大膽的作品而聞名。他畫的風景畫《白樺林》去年在紐約佳士得拍賣會上以1.046億美元（約1368億韓元）的高價成交。全世界美術品的最高成交價紀錄是萊昂納多•達芬奇畫耶穌的《薩爾瓦多•蒙迪》。該作品在2017年紐約佳士得拍賣會上以4.503億美元（約5890億韓元）成交。

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