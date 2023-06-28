“請帶家人到‘首爾兒童OK區’用餐”. June. 28, 2023 07:53. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. “帶著孩子、以家庭為單位的客人增加了很多。” 在首爾市龍山區經營意大利餐廳的朴錫元（音，42歲）27日接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“因為是大學街，所以以前的主要顧客是學生和教授，但最近每周都有四五撥嬰幼兒陪同客人來訪。” 他說，以家庭為單位的顧客增加得益於去年12月在店鋪門前貼上兒童手掌大小的黃色貼紙。寫有“首爾兒童OK區”的方塊貼紙下面寫著“爸爸媽媽幸福項目”。 ● 歡迎兒童的“首爾兒童OK區” 該貼紙貼在首爾市作為低出生對策“爸爸媽媽幸福項目”之壹正在推進的“首爾兒童OK區”的參與場所。首爾市從去年開始將孩子和父母可以放心使用的地方指定為“首爾兒童OK區”，並推廣貼上貼紙。其出發點是，與不接受孩子為客人的“無兒童區”相反，擴散帶著孩子的家庭客人可以安心外出就餐的氛圍。 朴老板說：“隨著無兒童區的擴散，帶孩子來飯店的客人萎縮，還要看人眼色，他們的樣子令人惋惜。為了營造無論何時帶孩子都能舒適享受用餐的氛圍，參加了首爾市的活動。” 隨著店鋪口口相傳，以家庭為單位的顧客增加，店裏還為孩子們準備了幼兒用椅子和蠟筆等物品。朴老板強調：“現在是孩子珍貴的時代，希望能為形成溫暖迎接孩子的共識做出貢獻。” ● 僅9個月參與企業就突破500家 首爾市規定，如果飯店老板具備兒童菜單、餐具、椅子、面積（建議營業申報面積80平方米以上）等壹定條件，並向當地區政府提出申請，將在現場確認後指定為“首爾兒童OK區”。去年9月開始受理的結果顯示，僅壹個多月就有349家企業參與。時隔9個月突破500家，目前已指定504家。參與的飯店也從餐廳到面食店、咖啡廳等多種多樣。首爾市相關人士表示：“為了讓參與營業場所購買兒童便利用品，正在支援30萬韓元。” 業主們參與“首爾兒童OK區”的原因多種多樣。據首爾市政府調查，有些企業是為了在低出生率時代擴大對孩子的尊重和關懷，也有店家希望通過吸引家庭客人增加銷售額等達到宣傳的目的。在中區經營烤肉店的鄭賢宇（音，43歲）說：“因為我是壹個有著6歲孩子的爸爸，所以參加了‘首爾兒童OK區’，幸好參與的飯店越來越多了。希望最終形成所有店鋪都以‘OK區’運營的社會氛圍。” 首爾市計劃以家庭餐飲需求較多的地區餐廳為對象，持續擴大“首爾兒童OK區”。特別是從今年下半年（7月-12月）開始，為了方便企業申請，決定不另設申請時間，可隨時向管轄區政府提交申請。參與“首爾兒童OK區”的營業場所可以通過智能首爾地圖（map.seoul.go.kr ）確認位置。

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