時隔4年，日本徹底恢復韓國白名單……貿易矛盾告壹段落. June. 28, 2023 07:54. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. 日本政府時隔4年完全解除了2019年作為對韓國大法院判決賠償日帝強占時期強制動員受害者的報復措施而實行的“出口審查優待國（白名單）”除名措施。至此，因日本的報復措施而發生的韓日貿易矛盾告壹段落。 日本政府27日在內閣會議（國務會議）上決定修改部分出口貿易管理令，以便把韓國列入出口審查優待國名單。由此，韓國再次被列入了包含美國、英國等國家的“白名單”，在日本向韓國出口物品或提供技術時，可以適用壹般壹攬子許可，而且被排除在限制出口可轉用於常規武器物資的限制對象之外。該措施將於本月30日公布，並從下月21日開始實施。 此前，韓國於4月24日在官報上登載了內容為將日本重新列入白名單的《戰略物資進出口告示》。 由於日本的此次措施，韓國企業向日本申請戰略物資出口時，審查時間將從原來的15天縮短到5天，個別出口許可的申請文件將從5種減少到3種。 韓國產業通商資源部當天表示：“3月尹錫悅總統訪日為恢復兩國間信賴打下了基礎後，由於韓方率先恢復白名單的措施和深度政策對話，恢復了兩國在出口控制領域的信賴。”

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