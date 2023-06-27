BTS成員SUGA的世界巡回演唱會結束……8月在首爾蠶室舉行安可演出. June. 27, 2023 08:00. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “各位，本場是此次世界巡演真正的最後壹場了。” 25日，記者來到首爾松坡區蠶室室內體育館。身穿印有“D-DAY”黑色夾克的防彈少年團（BTS）成員SUGA登場了。當天是為了紀念從今年4月開始發行個人專輯《D-DAY》，以美國紐約為起點，在世界9個城市與28萬觀眾見面的他的個人世界巡回演唱會的最後壹天。此次演出也是SUGA首次在首爾舉行的單獨演唱會，在24日和25日兩天內共有1.5萬多人前來觀看。 當天，SUGA以意為解除禁令的歌曲《解禁》開始了整場演唱會。歌曲壹出來，觀眾們就都站起身來。接著SUGA在約2個小時的時間裏演唱了包括《大吹打》、《Agust D》、《give it to me》等個人專輯收錄曲在內的共19首歌曲。 當天SUGA展示的表演就是壹個“作品”本身。在演唱講述關系苦惱的歌曲《人》時，10多名舞者在舞臺上徘徊，畫出了無限符號。SUGA說：“向為此次演出而編舞的BTS成員J-HOPE表示感謝。”當演唱今年3月去世的日本巨匠音樂家阪本龍壹共同參與的歌曲《Snooze》時，與阪本龍壹見面的SUGA的視頻壹起出現在電子屏幕上。視頻結尾還有“祝您（在那邊的）旅途平安”的信息。在演唱《Trivia轉：Seesaw》、《Interlude：Shadow》時，SUGA用BTS成員親自簽名的吉他進行彈奏。 BTS成員朴智旻（JIMIN）、田柾國（JUNG KOOK）、金泰亨（V）出席了現場，並大聲吶喊。SUGA高興地說：“壹個人做感覺非常淒涼，今天我的兄弟們來了。”對此，成員們回應稱“玧其（SUGA本名）辛苦了”。 安可演出日程也突然公布。當天，每當SUGA說“最後”時，墨西哥、菲律賓、香港、越南等來自世界各地的粉絲都會在觀眾席上表示遺憾。對此，SUGA表示“所以準備了”，透露了安可演出日程。安可演出將於8月4日至6日在首爾松坡區奧林匹克體操競技場舉行。

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