BTS成員SUGA的世界巡回演唱會結束……8月在首爾蠶室舉行安可演出. June. 27, 2023 08:00. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “各位,本場是此次世界巡演真正的最後壹場了。” 25日,記者來到首爾松坡區蠶室室內體育館。身穿印有“D-DAY”黑色夾克的防彈少年團(BTS)成員SUGA登場了。當天是為了紀念從今年4月開始發行個人專輯《D-DAY》,以美國紐約為起點,在世界9個城市與28萬觀眾見面的他的個人世界巡回演唱會的最後壹天。此次演出也是SUGA首次在首爾舉行的單獨演唱會,在24日和25日兩天內共有1.5萬多人前來觀看。 當天,SUGA以意為解除禁令的歌曲《解禁》開始了整場演唱會。歌曲壹出來,觀眾們就都站起身來。接著SUGA在約2個小時的時間裏演唱了包括《大吹打》、《Agust D》、《give it to me》等個人專輯收錄曲在內的共19首歌曲。 當天SUGA展示的表演就是壹個“作品”本身。在演唱講述關系苦惱的歌曲《人》時,10多名舞者在舞臺上徘徊,畫出了無限符號。SUGA說:“向為此次演出而編舞的BTS成員J-HOPE表示感謝。”當演唱今年3月去世的日本巨匠音樂家阪本龍壹共同參與的歌曲《Snooze》時,與阪本龍壹見面的SUGA的視頻壹起出現在電子屏幕上。視頻結尾還有“祝您(在那邊的)旅途平安”的信息。在演唱《Trivia轉:Seesaw》、《Interlude:Shadow》時,SUGA用BTS成員親自簽名的吉他進行彈奏。 BTS成員朴智旻(JIMIN)、田柾國(JUNG KOOK)、金泰亨(V)出席了現場,並大聲吶喊。SUGA高興地說:“壹個人做感覺非常淒涼,今天我的兄弟們來了。”對此,成員們回應稱“玧其(SUGA本名)辛苦了”。 安可演出日程也突然公布。當天,每當SUGA說“最後”時,墨西哥、菲律賓、香港、越南等來自世界各地的粉絲都會在觀眾席上表示遺憾。對此,SUGA表示“所以準備了”,透露了安可演出日程。安可演出將於8月4日至6日在首爾松坡區奧林匹克體操競技場舉行。

