對論述和面試都要管制……與大學自律化背道而馳的私教育對策. June. 27, 2023 08:00. . 教育部決定在高考中排除所謂的“殺手題”，接著又宣布了在各大學考試中取消“殺手題”的課外輔導費減輕對策。政府將針對各大學的論述和面試，檢查是否出了脫離高中教育課程的試題，並公開其結果，讓有問題的大學承受不利影響。 過度的私教育熱潮正在成為損害入學考試公正性、降低出生率的亡國病，對於政府的這種問題意識，多數人都會有同感。但是，能否在不觸及根本性競爭結構的情況下，僅通過調整考題的難度來解決私教育問題，還是個疑問。特別是，政府介入論述和面試等自主招生制度，與大學自律化方針背道而馳，很有可能帶來反效果。 為培養創意性人才的“更多大學自律”是政府上臺後作為國政課題提出的教育改革的主要方向。為了改革大學規制，還新設了“大學規制改革局”。因為他們認為，從教室大小到學生評價方法，壹刀切的限制正在削弱大學的全球競爭力。特別是私立大學選拔符合建校理念的人才，是大學自由的基本。政府提出了大學自律化，又以能否區分特定問題是否在公共教育範圍內的模糊標準，連面試問題也要斤斤計較，這是前後矛盾的事情。 教育部當天對3年來的高考和今年6月的模擬評價國語、數學、英語480題進行討論後，篩選出22個被排除在出題之外的“殺手題”，並作為例子公開。但政府並沒有提出成為判斷依據的正確率或壹貫的標準。高考題是每年有500名專家在封閉食宿壹個月裏列出並檢查過的題目。政府當時也沒有認為它們脫離了教學課程而提出異議。但是現在壹周內四次分析問題，在沒有明確根據的情況下，就能夠給這些試題打上摧毀“公正高考”的烙印? 教育現場甚至出現了“為了尋找‘殺手題’的明確根據，再次前往補習班”的說法。 大學入學考試有交織了很多變數，只要觸動某壹個地方，其影響就會壹波三折。不要再進壹步嚴重化，應該集中精力收拾殘局，穩定地舉行今年的高考。在高考即將到來之際，出題基調變化成為頭條新聞本身，對於考生們來說就是巨大的負擔。

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