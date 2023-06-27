各大學論述也不能出“殺手題”. June. 27, 2023 08:03. by 朴星民 min@donga.com. 韓國政府26日表示，不僅是高考，在各大學進行的論述等考試中，也將以高中教育課程為中心，排除超高難度的“殺手題”。高考出題委員決定降低教授比重，增加現場教師的比重。此外，還將新設從出題階段開始檢查該問題的“高考公正出題檢查委員會”。 副總理兼教育部長李周皓26日在首爾政府大樓發表了《減輕私教育的對策》。這距離本月16日尹錫悅總統指示在高考中排除公共教育課程以外的問題僅11天。 教育部表示，將通過排除“殺手題”實現“公正高考”。從高考出題階段開始，將啟動“公正高考評價咨詢委員會”和檢查委員會，集中檢查是否出“殺手題”。目前，高考出題委員的45%由高中教師、55%由教授組成，政府決定進壹步提高教師的比重。其出發點是，多出學校裏高三學生實際學習的問題。 教育部還將對大學自行出題的論述、口述評價進行檢查。計劃讓被查出出題脫離公共教育過程的“殺手題”的大學公開這壹事實，並給大學帶來不利影響。以內申為主的隨時招生中反映的各學校筆試、修行評價等內申評價，也計劃管理不反映誘發私教育的提前學習內容。 教育部還公開了最近3年高考和今年6月模擬評價中出現的26個“殺手題”案例。這些問題是除了課程之外，還結合了專業用語和抽象的指紋、多數概念，僅靠學校課程很難解決，而且包括了將在大學裏學習的理論等。 總統室相關人士當天就尹錫悅提及的“私教育業界利益卡特爾”表示：“如果需要司法措施，可以考慮。”李周皓囑咐道：“希望不要被想借此機會獲取其他經濟利益的部分補習班的不安營銷、恐怖營銷所迷惑。” 但是在當天的教育現場，有人擔心：“雖然這些考題確實提高了學生的課外輔導依賴度，但教育部所說的‘公共教育’的範圍在哪裏、‘殺手題’的明確標準是什麽還沒有發表，學生們會更加混亂。” 這是政府繼2014年朴槿惠政府之後，時隔9年再次發表私教育綜合對策。

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