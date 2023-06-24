SK On與福特汽車的合資電池公司在美國確保12萬億韓元政策資金. June. 24, 2023 07:47. by 郭道英 now@donga.com. SK On和美國福特汽車的電池生產合作法人“BlueOval SK”暫時從美國能源部確保了最多達92億美元（約12萬億韓元）的政策支援資金。 SK On22日表示，根據能源部的尖端技術車輛制造（ATVM）貸款項目，BlueOval SK獲得了92億美元規模的政策資金貸款條件許可。最早將於年內簽訂正式合同。SK On表示，ATVM是根據2007年美國《能源獨立安保法》制定的項目，此次是電池部門金融支援史上最大規模的項目。此前，LG能源解決方案和通用汽車（GM）的合作法人Ultium Cells LLC確保了25億美元的ATVM貸款。ATVM項目貸款利率將適用於美國國債利率水平。在簽訂正式合同時，可以以10年期美國國債利率水平的低息獲得貸款。 BlueOval SK計劃將該資金用於美國肯塔基1、2工廠和田納西工廠等共3個工廠的建設。這些工廠計劃從2025年開始依次啟動商業運營，總生產能力將達到120GWh（千兆瓦時）以上。以每輛需要105KWh電池的電動汽車為準，每年可以生產約120萬輛。 SK On去年7月通過德國貿易保險機構歐拉•赫爾墨斯、韓國貿易保險公社、韓國進出口銀行等公共出口信用機構，確保了2.6萬億韓元的歐洲電池事業資金。接著，通過母公司SK Innovation的出資，獲得2萬億韓元支援金，以及分別從韓國投資PE East Bridge財團和MBK財團那裏獲得了1.2萬億韓元支援金，從沙特SNB Capital那裏獲得1.1萬億韓元支援金等。

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