連出生的孩子都守護不了的超低出生國韓國. June. 24, 2023 07:46. . 出生後壹直沒有登記的2236名“幽靈孩子”首次浮出水面。從中抽查23人發現，至少有5人已經死亡。這是所有大人應該感到羞愧的事情。 真的只有2236名孩子處於危險中嗎？如果出生登記義務化，孩子們會安全嗎? 孩子出生後，共要接受18種國家必需預防接種。如果及時將孩子帶到醫院，可以免費接種，還可以進行健康檢查。據保健福利部掌握的情況，全國兩歲以下的孩子中有1.1萬人沒有及時接種國家必需預防接種。也就是說，即使進行出生登記，被擱置的孩子也超過1萬人。從去年底開始接連發生嬰幼兒被殺事件後，對這些人的全面調查也遲遲才開始。 福祉部的統計結果顯示，這壹年齡段的孩子們處於什麽樣的危險之中。2021年壹年因受到虐待而死亡的兩歲以下嬰幼兒達19人。這幾乎是全體受虐兒童死亡者（40名）的壹半。同年，被揭露受虐事實的嬰幼兒共有1793名，但據推測，實際上比這還要多。大韓防止虐待兒童協會代表孔惠貞（音）表示：“很多嬰兒不上幼兒園，只呆在家裏，即使受到虐待，也很難從外部看出。” 有人指出，連日報道的虐待嬰幼兒事件只不過是“冰山壹角”。監查院為尋找2236人而分析的原始資料是保健當局掌握的新生兒乙肝接種資料。主管部門福祉部表示，“沒有利用個人信息的法律依據”，放手不管。隨著批判輿論的提高，福祉部22日表示，“將積極展開行政，對2236名孩子進行全面調查”，自己承認了“消極行政”。 國會也對處於死角地帶的孩子們漠不關心。醫療機關提出的孩子出生後自動登記的“出生通報制”法案，從第19屆國會開始壹再經歷了提議和廢棄。這是因為醫療界壹直聲稱“行政負擔很大”而表示反對。試問，醫療界力量很大，但孩子們手中連投票權都沒有，所以才會毫無負擔地讓法案壹直漂流。兒童政策的立法和預算投入最慢，已是公開的事實。 去年韓國的合計出生率為0.78名。數遍了去年出生的孩子，也不到25萬名，就連好不容易來到我們身邊的寶貴孩子，也沒有保護好。出生通報制法制化只是第壹步。為了不讓父母因為“生活艱難”而放任或拋棄孩子，應該全面修改制度。

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