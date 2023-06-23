“梁鉉俊快來”凱爾特人隊拋出橄欖枝……江原隊：“賽季結束後再轉會”. June. 23, 2023 08:08. by 金正勛記者 hun@donga.com. 吳賢揆目前效力的凱爾特人隊（蘇格蘭）正式提議引進梁鉉俊（江原FC）。但是職業足球K1聯賽（1級聯賽）江原隊計劃在本賽季結束後在讓球員轉會。 江原俱樂部相關人士22日表示：“上月末，凱爾特人隊提出引進梁鉉俊”，“梁鉉俊向球隊表示，如果有機會，想進軍歐洲舞臺。”凱爾特人提出的轉會費和合同期限等具體條件尚未公開。 2021年在江原道首次進入職業聯賽的梁鉉俊，上賽季參加了K1聯賽36場比賽，攻入8球，助攻4次。在上個賽季，他包攬了頒發給表現最出色的年輕球員的K1聯賽最佳青年球員獎和大韓足球協會的青年球員獎。梁鉉俊本賽季共參加了17場聯賽，攻入1球，助攻1次。據悉，雖然比上賽季表現不佳，但凱爾特人隊高度評價了梁鉉俊的潛力。 江原隊表示，今年夏天不會讓梁鉉俊離開。截止到當天，江原隊在12支K1聯賽球隊中排名第11位（積12分。與排名墊底的水原隊僅差3分。如果今後球隊不能提高排名，下賽季有可能降入K2聯賽。江原隊為了反彈，於15日撤換了主教練崔龍洙，把指揮棒交給了尹正煥教練。江原俱樂部相關人士表示：“球隊面臨降級危機，因此內部決定不能立即讓主要球員梁鉉俊轉會到凱爾特人隊。”今年1月將吳賢揆送到凱爾特人的水原隊在本賽季聯賽中處於最下位。主力前鋒吳賢揆留下的空白很大。 江原隊向凱爾特人隊提議，本賽季結束的冬天可以讓梁鉉俊轉會。但是凱爾特人隊拒絕了江原隊的提議。

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