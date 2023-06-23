“不要顯擺自己是哈佛大學出身”……因捐款特惠入學爭議而捏了壹把汗. June. 23, 2023 08:08. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “希望不要在哪兒顯擺自己是哈佛大學出身。" 《華爾街日報》當地時間21日報道稱，在美國大學畢業季來臨之際，常青藤盟校名門哈佛大學內要求警惕“哈佛炸彈”的校內輿論正在高漲。“哈佛炸彈”是指向外界積極宣傳就讀於哈佛大學或畢業經歷的行為的暗語。去年底，哈佛大學校長拉克什庫拉納也在校內報紙上建議“不要隨意引爆哈佛炸彈”。 美國聯邦大法院即將對大學入學考試中美國少數人種優待政策是否符合憲法進行判決。《華爾街日報》分析說，在審判過程中哈佛大學的特權形象被刻畫出來後，試圖通過“哈佛炸彈警戒令”表現出自重的姿態。 此前，名為“爭取公正入學的學生”的團體在2014年以哈佛大學和北卡羅來納大學為對象提起訴訟稱：“學校方面根據優待黑人和西班牙裔申請者的少數人種優惠政策，對成績優秀的亞裔申請者造成了不利影響。”對此，司法部將於本月中旬做出最終判決。目前美國聯邦大法院保守傾向的大法官過半數，因此很有可能判決廢除少數人種優待政策。 問題是，在訴訟過程中壹直蒙著神秘面紗的哈佛大學的捐贈者及校友子女、高級體育特長生的合格率很高的事實被公開。據美國國家經濟研究所2019年對哈佛大學向法院提交的資料進行分析後發表的結果顯示，2009年-2014年的平均合格率（應聘者與合格者的比率）為6%，但意味著捐贈者家屬的“校長關心目錄”中的申請者的合格率達到了42.2%。此外，哈佛大學白人學生中43%是校友、教職員、捐贈者的家人或體育特長生。 哈佛大學錄取率最近2年以連續3%左右處於歷史最低水平。隨著美國國內入學考試過熱現象日益嚴重，對哈佛大學特惠性入學標準的批評輿論也越來越高。 《紐約郵報》21日報道說：“繼廢除少數人種優待政策後，應該同時消除偏愛捐贈者或校友子女等大學入學過程中的關系主義。”

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