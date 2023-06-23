李在明造訪江陵：“應該反對排放核汙水”……執政黨：“這是在用奇談怪論威脅水產業者”. June. 23, 2023 08:09. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. “壓制存在（汙水）問題的主張，就能消除這個問題嗎？” 共同民主黨代表（黨首）李在明22日來到江原道江陵市註文津邑，與水產業相關人士舉行座談會，並提出了反對日本福島核電站汙水排放的聲音。此前，他前往釜山和仁川等沿岸城市，譴責政府和執政黨，這次又在東海岸展開了為期兩天的“場外輿論戰”。國民力量黨批評稱：“這是在以放射能的奇談怪論威脅水產業從業者的生計。” 李在明在當天的座談會上致辭時表示：“日本的排放行為是不對的，但這是其他國家無法控制的事情。因為韓國的損失本來就很大，所以應該明確表明反對意見。”當天的座談會之前，李在明還親自造訪問註文津水產市場，聽取了商人們的擔憂。共同民主黨領導層將於23日在江陵舉行現場最高委員會，此後將於7月1日以首爾為起點，進行為期壹個月的湖南、忠清、濟州等全國巡回場外集會。 對此，國民力量黨強烈批評說：“這是在議會選舉前夕散布謠言。”該黨代表（黨首）金起炫當天在黨最高委員會議上直接表示：“低級的共同民主黨議員們為了再得到壹次公推，爭先恐後地散布謠言，這個樣子真令人寒心。” 國民力量黨就共同民主黨決定向18個太平洋島國發送共同應對核汙水排放的信函壹事批評說：“連國外也都要煽動謠言。”該黨院內代表尹在玉指出：“上個月29日的韓國-太平洋島國首腦會議共同宣言中發表了科學驗證的重要性等反映韓國政府立場的內容。將壹個政治集團的主張，而不是政府或國會的正式立場，像國家立場壹樣向其他國家傳達，在國際關系中是非常不負責任的行為。” 此外，正義黨院內領導層當天為抗議核汙水排放，啟程對日本進行三天兩晚的日程。正義黨正在計劃對福島核電站進行抗議訪問等。今年4月，4名共同民主黨議員也訪問了日本，但未能進入福島核電站。

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