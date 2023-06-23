警察廳和公正交易委員會也聯合查處“私教育卡特爾”. June. 23, 2023 08:09. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 韓國教育部、公平交易委員會、警察廳將壹同出面查處私教育。之前主要由市道教育廳進行管制，但在尹錫悅總統表明根除“私教育利權卡特爾”的決心後，各部門立即出面應對。 22日，教育部與公平交易委員會、警察廳、首爾市教育廳、京畿道教育廳等壹起在政府首爾大樓召開了“泛政府共同應對私教育卡特爾·不正之風會議”。尹錫悅批評大學修學能力考試（高考）出題委員和私教育企業之間勾結並要求采取對策後，政府做出了上述決定。 主持會議的教育部次官張尚允（音）表示：“政府應該出面切斷以孩子們和家長們的不安感為籌碼加重私教育負擔、連公共教育現場也荒廢的惡性循環。政府不會再坐視與高考出題當局之間通過堅固的卡特爾使學院陷入不正之風的情況，將借此機會徹底根除這種現象。” 從當天起到7月6日為止，政府將集中運營為期兩周的網上私教育卡特爾、不合理舉報中心。刺激學生、家長的不安感，助長高額私教育的虛假誇張廣告或過度的教學費要求、不正當的另外教材費請求等，都屬於申報對象。只要點擊教育部網站上的廣告條，任何人都可以舉報。不僅是補習班、輔導站、個人課外輔導等因私教育而受害的學生或家長，市民也可以舉報。與此同時，有關部門還將實時監控私教育不當廣告。 被舉報的案件由教育部親自處理。之前教育廳接到舉報後，根據學院法下達了停止教學、註銷登記等處分。根據事件的輕重，公平交易委員會或警察廳也有可能進行調查。教育部相關人士解釋說：“如果認為這是與公平交易法等相抵觸的事件，主管部門將采取措施。”

한국어