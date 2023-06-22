沙特展開10萬億韓元“石油資金”攻勢，意大利出動角鬥士演員. June. 22, 2023 07:56. by 趙은아 achim@donga.com. 沙特阿拉伯和意大利正在就申辦2030年世界博覽會（世博會）與韓國展開競爭，運用了發揮各自優勢的申辦戰略。沙特炫耀著“石油資金”，展開了攻擊性的營銷。意大利強調了古羅馬悠久的歷史和尖端技術的共存，還拉著名演員羅素·克勞發表助力演講。 據路透社等媒體當地時間21日報道，沙特投資部長哈利德·阿爾法利表示：“將為舉辦利雅得世博會投資78億美元（約10萬億韓元）。”他還表示，將給進軍沙特的外國企業提供投資機會和多種優惠。 此前，沙特19日在法國巴黎埃菲爾鐵塔附近的“大皇宮”舉行了邀請評選世博會舉辦地的國際展博局成員國代表團的活動。“大皇宮”是舉行名牌時裝秀、著名歌手演出等的地方。在巴黎各處的出租車上還貼上了有關利雅得世博會的廣告。 意大利和尹錫悅總統領銜的韓國壹樣，總理梅洛尼親自投入了申辦戰。梅洛尼20日在巴黎舉行的國際展覽局大會的競爭陳述上親自上陣，作為演講者用英語表示：“將協調傳統和革新。”意大利還公開了以古羅馬角鬥士為主題的電影《角鬥士》的主人公克羅登場的贊助視頻。他在以羅馬名勝“羅馬鬥獸場”為背景的該視頻中說：“羅馬是世界之都。” 美聯社就韓國申辦釜山世博會所做的努力介紹稱：“韓國是擁有‘防彈少年團’、奈飛超級熱門作品《魷魚遊戲》、三星智能手機、現代汽車等的文化經濟強國，有興趣通過（世博會等）國際活動獲得世界的認可。”

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