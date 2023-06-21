引進本澤馬的沙特聯賽球隊，此次向孫興慜提議轉會. June. 21, 2023 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 有報道稱，以所謂的“石油資金”為先導接連引進歐洲舞臺明星球員的沙特阿拉伯聯賽此次向孫興慜（托特納姆熱刺隊•照片）提議轉會。 體育專門媒體《ESPN》20日援引消息人士的話報道說：“沙特職業足球隊阿爾伊蒂哈德為了引進孫興慜，正在準備6000萬歐元（約840億韓元）的轉會費和獎金。”據該媒體透露，阿爾蒂哈德向孫興慜提議簽訂年薪3000萬歐元（約420億韓元）的4年合同。 ESPN報道說：“沙特職業足球隊對英超（EPL）明星表現出濃厚的興趣。孫興慜也是沙特職業球隊關註的球員之壹。”孫興慜和托特納姆熱刺隊的合同期限到2025年6月為止，還剩下2年。ESPN報道說：“托特納姆熱刺隊對阿爾伊蒂哈德的提議不感興趣，因此（與孫興慜相關的）協商正經歷著困難。 阿爾伊蒂哈德7日引進了多年以來壹直效力於西班牙足球甲級聯賽豪門俱樂部皇家馬德裏的法國國家隊出身的前鋒卡裏姆•本澤馬。據悉，去年金球獎得主本澤馬與阿爾伊蒂哈德簽訂了壹份年薪4億歐元（約5596億韓元）為期2年的合同。切爾西（英格蘭）所屬的同樣是法國國家代表出身的恩戈洛•坎特也即將轉會到阿爾伊蒂哈德隊的報道接連不斷。阿爾伊蒂哈德是在2022~2023賽季沙特聯賽中擊敗克裏斯蒂亞諾•羅納爾多所屬的阿爾納斯爾（利雅得勝利）奪冠的球隊。

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