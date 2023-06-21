財政和金融穩定性出現“動搖”……韓國國家競爭力連續兩年下降. June. 21, 2023 07:55. by 世宗=朴熙昌記者、世宗=趙應亨記者 ramblas@donga.com,yesbro@donga.com. 韓國的國家競爭力排名連續兩年下滑，跌至第28位。財政赤字增加，再加上國家債務增加，財政部門下滑了8個名次，包括房地產項目融資（PF）虧損在內的資金市場不穩定，金融部門也暴跌了13個名次。有人指出，國家經濟的基礎體力—財政健全性和金融穩定性亮起了紅燈。 瑞士國際經營開發研究生院（IMD）20日（當地時間）發表的今年國家競爭力評價結果顯示，韓國在64個對象國中排在第28位。繼在2022年的評價中，韓國排在第27位，比上壹年下降了4個名次之後，今年又下降了壹個名次。IMD從1989年開始對經濟成果、政府效率、企業效率、基礎設施等4大領域的20個部門進行評價並排名。 財政健全性惡化對國家競爭力下降產生了很大的影響。財政部門的排名從去年的第32位下降到了第40位。特別是隨著財政赤字的增加，財政收支部門的排名與國內生產總值（GDP）相比下滑了15個名次，排在第24位。去年，綜合財政收支與GDP之比為-3.3%（第二次追加更正預算標準），與前壹年（-1.5%）相比大幅惡化。包括財政在內的政府效率性排名滑落降至第38位，下降了2個名次。企劃財政部相關人士表示：“財政等政府效率持續下降，主導著國家競爭力排名下降。” 金融也拉低了國家競爭力。今年金融部門的排名是第36位，比去年下降了13個名次。這被解釋為反映了去年下半年（7~12月）出現的資金市場的不安。去年國內股價也下跌25%，呈現出比主要國家更大的變動幅度。但是在評價相關國家1年經濟成績的經濟成果部門中排名第14位。與壹年前相比上升了8個名次，再次刷新了歷史最高排名。 在綜合排名中，丹麥繼去年之後今年再次登上了第壹位。愛爾蘭上升了9個名次，位居第二，瑞士、新加坡、荷蘭等緊隨其後。

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