安德森導演特有的“夢幻般的舞臺布景”……奇特的場面仿佛被邀請到了另壹個世界. June. 20, 2023 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. 通過電影《布達佩斯大酒店》（2014年）、《月升王國》（2012年）等以獨壹無二的舞臺布景和色彩讓影迷們心動不已的韋斯•安德森導演的新作《小行星城Asteroid City》將於28日上映。影片中充滿了與導演前作壹樣才華橫溢的場面。這也是上個月舉行的第76屆戛納電影節主競賽單元的邀請作品。 影片的背景發生在1955年壹座虛構的美國沙漠小鎮“小行星城”。隕石墜落的這個地方每年都會舉行紀念這壹活動的“小行星日”活動，並邀請在天文學領域嶄露頭角的青少年參與學術競賽。 主人公、隨軍攝影記者奧吉•斯汀貝克（詹森•舒瓦茲曼飾）將帶著兒子伍德羅（傑克•瑞安飾）前往小行星城。然後見到了帶著女兒參加“小行星日”活動的著名演員米吉•坎貝爾（斯嘉麗•約翰遜飾）。在活動過程中，參加者因意想不到的事件被隔離在小鎮上，開始出現混亂。 正如安德森的電影壹樣，令人目不轉睛的舞臺布景非常突出。壹望無際的黃土色沙漠和薄荷色天空，看著登場人物的紅黃相間的著裝，仿佛被邀請到了另壹個世界。就像有強迫癥的人制造的壹樣，壹切都是井然有序、對稱的。 超豪華演員陣容也非常引人註目。除了舒瓦茲曼和約翰遜，斯汀貝克的嶽父斯坦利•傑克壹角由湯姆•漢克斯飾演，科學家希肯魯珀博士壹角由蒂爾達•斯文頓飾演。除此之外，史蒂夫•卡瑞爾、瑪格特•羅比、周洪等好萊塢頂級演員也將作為配角登場。 內容與安德森的前作壹樣令人費解。電影具有在小行星城發生的事情本身就是戲劇的“劇中劇”設定。 像話劇壹樣分為幕和場，在形形色色的小行星城故事之間，導演和演員們黑白分明地登場。在小行星城外，斯汀貝克是瓊斯•霍爾，坎貝爾是名為默塞迪斯•福特的演員。設定是在小行星城舞臺上進行演技。分不清哪個故事是真的，哪個故事是戲劇。由於話劇語調中臺詞量大，很難壹次性理解電影。 盡管如此，電影還是獲得了好評。影片在今年的戛納電影節上映後，得到了現場觀眾6分鐘的起立鼓掌。有評價稱，這部影片不愧是安德森式電影，非常新穎和美妙。 斯嘉麗-約翰遜說：“接到安德森導演（試鏡提案）的電話後，簡直高興得要跑起來。這是在新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）隔離期間接到的最棒的電話。”

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