濟州航空航班上有乘客鬧事，聲稱“要打開緊急艙門”. June. 20, 2023 07:59. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 韓國航空界再次發生在飛行途中因有乘客要在飛機上打開緊急門而鬧事的事件。但此次事件與上月韓亞航空著陸前強制開放緊急門時不同，因為飛機是在高空飛行，因此沒有實際開門的可能性。 據航空業界19日透露，當地時間當天淩晨2時許，從菲律賓宿務機場起飛前往仁川國際機場的濟州航空7C2406航班（波音B737）上，壹名20多歲的乘客胸口疼痛，行動異常。當時距離飛機起飛已經過了1個小時。據悉，該乘客在前往前排與乘務員面談時，突然接近緊急出口，並采取了開門的行動。雖然立即遭到乘務員們制止，但這壹舉動令壹同乘坐的乘客們陷入極度不安之中。濟州航空相關人士表示：“相關乘客做出了非正常的言行，接近R1門等行動。乘務員們執行了拘禁程序，著陸後把當事人移交給了機場警方。” 壹般從1公裏以上飛行高度起，由於飛機內部和外部壓力差，無法開門，事發當時飛機在3萬英尺（約9公裏）以上的高度。波音飛機只要輪子稍微離開地面，就會啟動上鎖裝置。某航空公司機長表示：“在航行途中經常有人試圖開門，因此需要更加嚴格的限制。”

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