因中國愛國消費而失去立足之地的國際品牌. June. 20, 2023 07:59. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 據悉，中國的經濟活動復蘇後，以年輕壹代為中心偏愛本國產品的“國潮（愛國消費）”熱潮愈演愈烈，進軍當地的國際品牌正陷入苦戰。 18日，《華爾街日報》（WSJ）援引全球投資銀行摩根士丹利的資料報道說，中國經濟復蘇緩慢，再加上中國消費者把目光轉向本國品牌，歐萊雅、阿迪達斯、P&G等國際品牌在中國市場失去了立足之地。 據市場調查企業Euromonitor透露，歐萊雅的中國市場占有率從2016年到2021年壹直呈下降趨勢。相反，中國彩妝品牌“完美日記”以性價比高的產品為先導，自2017年在網上上市後，時隔5年成為中國最暢銷的本土品牌。另壹家中國化妝品品牌“花西子”雖然是新生品牌，但2021年占據了中國彩妝市場的15%份額。 體育品牌阿迪達斯在2021年將市場占有率第二的位置讓給了中國的運動服企業安踏體育。摩根士丹利預測，阿迪達斯的中國市場占有率將從2020年的19%下降到2024年的11%。此外，國產雲南白藥牙膏在中國比P&G更暢銷。 愛國消費熱潮是在接受愛國主義教育長大的中國Z壹代開始主導消費市場的情況下，美中矛盾擴大而產生的。中國共產黨在今年3月確定主要政策方向的最大政治活動“兩會”上積極鼓勵使用本國產品。實際上，包括阿迪達斯在內的西方品牌曾提出批評中國新疆維吾爾地區強制勞動疑惑的立場，結果遭到了抵制運動。 隨著經濟復蘇緩慢，購買低廉產品的消費者正在增加。這也是中國國內國產產品人氣紅火的原因。歐萊雅銷售的6種顏色構成的化妝品售價為23美元（約3萬韓元），而“完美日記”的12種顏色構成的產品售價僅為15美元（約2萬韓元）。

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