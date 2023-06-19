怪力的大谷翔平轟出賽季個人第23記本壘打……在MLB本壘打榜獨占鰲頭. June. 19, 2023 07:54. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29歲•洛杉磯天使隊）登上了美國職業棒球大聯盟（MLB）本壘打榜單獨第壹的位置。 18日，大谷翔平在堪薩斯城舉行的美國聯盟（AL）客場比賽中，作為2號指名擊球手出場，轟出了本賽季個人第23記本壘打（1分）。截止到前壹天，國家聯盟（NL）的皮特•阿隆索（29歲•紐約大都會隊•22記本壘打）並列位居MLB本壘打榜頭把交椅的大谷翔平憑借該本壘打成為單獨領者。 該本壘打也是大谷翔平在MLB賽場上取得的總計第150記本壘打。大谷翔平在652場比賽中擊出150記本壘打，與松井秀喜（49歲•退役）在1236場比賽中留下的日本擊球手MLB最多本壘打記錄（175記）僅相差25記。松井秀喜擊出150記本壘打，耗費了988場比賽。 大谷翔平在10天前擊出了賽季個人第16記本壘打，比當時本壘打榜首的艾倫•澤基（31歲•紐約洋基隊•19記本壘打）少3記。但是澤基因右腳拇指韌帶受傷被列入傷者名單期間，而在此期間大谷翔平又擊出了7記本壘打，因此本壘打比澤基多出了4記。大谷翔平的OPS（出壘率+長打率）也以1.011位居MLB全體球員的第壹位，打點數則與拉斐爾•德弗斯（27歲•波士頓紅襪隊）並列領先（56個）。 大谷翔平作為投手也保持著被安打率最低（0.178）的記錄。自1901年MLB確立目前兩大聯賽體制以來，作為投手投出70局以上的選手中，大谷翔平是第壹個在本壘打和被安打率都處於領先地位的選手。 大谷翔平當天在第7局上半局擊出本壘打時，天使隊還以8比2領先於堪薩斯城隊，但在第7、8局下半局各失3分後，在9比9戰平的第9局下半局被薩馬德•泰勒（25歲）擊出終結安打，最終以9比10被對手實現大逆轉，遺憾地輸掉了比賽。

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