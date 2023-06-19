美國國務卿5年來首次訪華……密切關註防止兩巨頭沖突的安全閥. June. 19, 2023 07:53. . 美國國務卿布林肯昨天抵達北京進行訪問。這是拜登政府上臺後美國外交首負責人首次訪華，也是美國國務卿5年來首次訪華。繼昨天與外交部長秦剛舉行會談後，布林肯今天將與中共中央政治局委員王毅舉行會晤。他有可能會見國家主席習近平。在中美戰略競爭日趨激烈的情況下，為緩和緊張局勢、防止沖突而準備“防護欄（安全裝置）”，特別是構築溝通渠道成為核心議題。 此次中美高層戰略對話能否成為改變過去幾年中美關系走向的契機，受到全世界的關註。因為，日益惡化的兩國矛盾現在演變成極端對決局面，甚至出現了武力沖突的可能性。布林肯原定於今年2月訪華，但因中國偵察氣球侵犯事件而延期，最近又因中國運營古巴竊聽基地問題而流產。 很多觀察人士認為，雖然對此次美中對話寄予厚望，但實際上很難成為戲劇性的突破口和改善關系的轉折點。中國在會談前就反復強調“維護核心利益”，美方也稱這是“旨在管理緊張局勢的對話”，努力降低期待水平。最近美國中央情報局局長訪華和美中外交司令塔會晤的延長線上，為了防止激烈的競爭演變成沖突，最優先討論了制定最低限度的安全閥。 美中之間的沖突地點不止壹個。目前，圍繞臺灣海峽的緊張局勢、中國對烏克蘭戰爭的俄羅斯軍事支援問題、美國想要保護半導體等核心技術的“去風險”戰略等難以找到解決方法的問題堆積如山。但是，中國最近在政治上表現出了冷淡但經濟上表現出了柔和的政冷經溫姿態，因此很有可能以經濟領域的交流為開端，對關系的進展表現出積極的態度。 美中之間這種對話的啟動雖然很難立即取得成果，但這將成為降低日益險惡的對決的世界局勢緊張的契機。美中緩和緊張的努力將對最近惡化的韓中矛盾氛圍產生影響。此外，在美中兩國討論的防止沖突的“遊戲規則”中，東北亞最大的懸案——朝核問題也不可或缺。韓國有必要準確把握這壹趨勢，敏捷地行動起來。在劇變的時期，就算不能領先，但也不能落伍掉隊。

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