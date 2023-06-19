首爾將出現最高35度高溫……席卷全國的“6月酷暑”. June. 19, 2023 07:54. by 李美智 image@donga.com. 過早的“6月酷暑”席卷了韓國。18日，東海岸地區出現了第壹個熱帶夜，全國各地都發布了酷暑警報。19日，首爾將持續酷暑天氣，白天的氣溫也將上升到35度。 據氣象廳透露，17日和18日江原道襄陽淩晨的氣溫均為25.8度，夜間發生了氣溫不低於25度的高溫夜。今年第壹個熱帶夜6月17日比2021年（7月11日）早了23天，比去年（6月18日）早了1天。繼去年之後，今年6月又出現高溫夜，“6月=初夏”的公式正在被打破。 周末期間，首爾等首都地區和大邱、江原、全羅地區發布了今年首次酷暑警報。在日最高體感氣溫超過33度的狀態持續兩天以上時，氣象部門會發布酷暑警報。 19日，首爾白天的氣溫也將上升到35度，大田、光州也將上升到34度。氣象廳解釋說，這是因為高氣壓在韓半島上空停留，熱空氣也隨之滯留。預計到20日氣溫才會下降。 氣象廳通過6-8月的天氣預測，預報今夏氣溫與往年持平或偏高的概率分別為40%。今年春天的平均氣溫已經達到了全國單位觀測以來的最高值。人們擔心，特別是在平均氣溫逐漸上升的情況下，會發生超級厄爾尼諾現象，高溫與暴雨會同時到來。厄爾尼諾現象是赤道附近東太平洋海域水溫變暖的現象。

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