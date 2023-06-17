國情院壹級人事反復事件，越來越讓人浮想聯翩. June. 17, 2023 07:56. . 據悉，尹錫悅總統本月初批準5天後被推翻的國家情報院壹級人事調整，是因為任命曾經和國情院院長金圭賢的親信A某（二級）壹起工作的國內政治科出身幹部為美國和日本大使館的政務二號公使，在對朝業務局長級（壹級）上，也有與A某同期入職的三級幹部獲得晉升。據悉，尹總統確認了A某過度介入人事的疑惑，並直接撤回了人事安排。 也有人說，事件已經超出了單純A某推薦與自己有交情者的程度，而是那些人本身就是有爭議的人物，因此成為問題。其中包括文在寅前總統在任期間訪問平壤時，為綾羅島體育場演講撰寫國情院版本的人和朴槿惠政府涉嫌跳過時任國情院院長、直接向青瓦臺民政首席秘書禹柄宇報告的人。 尹總統就任後，將文在寅政府任命的壹級幹部全部下令待命後，不僅更換了壹級幹部，還更換了二級和三級。盡管如此，發生“總統批準後推翻”的事態並不正常。只能認為，即使把前政權中重用的幹部全部撤除，內部關系復雜到連外部外交官出身的國情院院長都難以控制的程度，或認為前政權中重用的幹部沒有徹底進行大換血的強硬派正在動搖國情院。 國家情報院有總統為掌握內部情況而安插的親信檢察官出身者。政權初期，前次長檢察官趙相俊被任命為企劃管理室長，但因無法解釋的理由跳過國情院院長直接向總統遞交了辭職書，之後再次有前次長檢察官金南宇被任命為企劃管理室長。也有分析認為，隨著檢察官出身的室長連續被任命，他們自己就擁有了接受國情院內部情報的特定人脈，這是加重國情院人事混亂的主要原因。 正如總統辦公室的牌子上寫的那樣，國政的責任最終由總統承擔。同樣，各部門的責任由部門負責人承擔。如果向總統提交了錯誤的人事方案，其負責人不是A某，而是國情院院長。如果想把人事問題當作問題，就不應該跳過國情院院長後推倒重來，就算是推倒重來，也應該先追究國情院院長的責任。這壹順序顛倒過來後，“甩開金院長”等臆測越積越多，國情院到底發生了什麽事情，國民們完全稀裏糊塗。

한국어