美國連續21年將朝鮮認定為“最惡劣的人口買賣國”. June. 17, 2023 07:57. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國務院在當地時間15日發布的《2023年人口販賣報告》中，評價朝鮮為連續21年最嚴重的人口買賣國。韓國繼去年之後連續兩年被評為“二等”。 報告把朝鮮列為最低等級三等，推測政治犯收容所囚犯為8萬-12萬名，在中國餐廳和工廠等地工作的朝鮮勞動者規模為2萬-10萬名。報告稱：“朝鮮把通過國家後援的強制勞動獲得的收益金用於政府運營。” 報告還表示：“以逃離朝鮮或流亡第三國為目的越境朝鮮居民被處以至少5年的勞動教養刑。滯留在中國的‘脫北者’壹旦被中國當局抓獲，就會被強制遣送回朝鮮，受到強制勞動、拷問、墮胎、處決等殘酷的處罰。” 中國和朝鮮壹起被評為三等。報告中提到強制遣送問題稱：“中國當局拘留尋求避難的朝鮮居民，部分居民被強制送回有可能受到嚴酷處罰或死刑的朝鮮。” 國務院就韓國指出：“韓國政府不顧移民勞動者之間勞動剝削人口販賣正在蔓延的報道，沒有進行識別外國人強制勞動受害者的報告。”但報告同時稱：“（韓國）為了杜絕人身買賣，正在做出相當大的努力。韓國政府的努力全面增加。” 美國從2001年起每年都會發行根據本國法律將評價國分為壹至三等的人口販賣報告。韓國在2001年的首次報告中被評為3等，但此後壹直維持著壹等，去年被分類為二等。在今年的報告中，與韓國壹樣，日本、瑞士、新西蘭等被列為二等，朝鮮、中國、俄羅斯等24個國家被列為三等。

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