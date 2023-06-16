“我的小說《同情者》充滿了朴贊郁喜歡的主題”. June. 16, 2023 07:54. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “2019年在美國洛杉磯的家中與朴贊郁導演（60歲）共進晚餐時，談到了長篇小說《同情者》（2018年•民音社）的影像化。這是難忘的瞬間，終於拍成電視劇了，感到很榮幸。” 15日，在首爾中區韓國新聞中心舉行的記者招待會上，越南出身的美國作家阮清越（52歲）笑著回憶了與朴導演的會面。接著，他表達了對由朴導演執導，美國演員吳珊卓（Sandra Oh）和小羅伯特•唐尼出演，將於明年公開的同名HBO電視劇的期待。他說：“我是朴導演的忠實粉絲，《我要復仇》（2002年）、《老男孩》（2004年）、《親切的金子》（2005年）等‘復仇三部曲’我都看過”，“記憶、復仇、暴力等朴導演壹直講述的主題在《同情者》中也隨處可見。我堅信，作為出色的敘事者，朴導演會好好地將其影像化。” 出生於越南的他於1975年滿4歲時與父母壹起移居美國，是“船上難民”。他曾在美國加州大學伯克利分校（UC伯克利）專攻英文學和民族學，目前作為南加州大學（USC）英文系教授兼作家活動。他回憶起痛苦的往事說：“我是異鄉人出身的美國人，擁有兩張面孔。” “11歲的時候，我去過父母經營的食品店。但是旁邊的食品店寫著‘因為越南人而倒閉的美國人店鋪’的字樣。這讓我很震驚。” 在2016年獲得普利策獎的小說《同情者》（The Sympathizer）中，他感受到的苦惱原封不動地展現了出來。小說中，父親是法國人和母親是越南人的主人公是北越的間諜，來到美國後成為美國中央情報局（CIA）要員，以雙重間諜的身份生活。 “在家裏作為美國人對越南人（父母）感覺到異質感，在外面作為越南人感受著和美國人壹起生活的雙重間諜的心情。實際上在美國也有越南出身的間諜。只是想通過充滿動作和幽默的驚悚片來詮釋戰爭和殖民統治等沈重的主題。” 阮清越在2008年和2010年曾兩次訪問韓國。他說：“為了了解韓國看待越南戰爭的視角，我去了首爾龍山區戰爭紀念館，還閱讀了黃皙暎作家的長篇小說《武器的陰影》（1988年•創批社）”，“越南和韓國有著經歷過殖民統治、經歷同族間戰爭的令人心痛的過去，從這壹點來看，越南和韓國非常相似。” 他15日還出版了長篇小說《獻身者》（民音社）。這是壹部續作，講述了《同情者》的主人公來到父親的國家法國後，經歷苦惱和仿徨的故事。 “如果說《同情者》講述了對社會主義和民主主義都抱有深刻同情情緒的主人公的苦惱，那麽《獻身者》則描寫了應該獻身於什麽生活的提問過程。正在構思繼《獻身者》之後的第三部長篇小說。” 作為首爾國際書展活動的壹環，阮清越將於18日在首爾江南區COEX進行演講。

한국어