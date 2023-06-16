美國基準利率時隔15個月再次被凍結…… 年內或將兩次上調至5.75%. June. 16, 2023 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國央行美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）當地時間14日時隔15個月再次凍結了基準利率。但暗示今後將再次上調利率。由於韓國和美國的利率差距有可能進壹步拉大，預計韓國銀行的苦惱也將加深。 美聯儲當天召開聯邦公開市場委員會（FOMC）例行會議，決定維持現有利率5.00~5.25%。自去年3月以來，先後10次上調利率至5.0%的行進暫時畫上了休止符。美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾（照片）表示，“幾乎所有的FOMC委員都認為（利率）追加上調是合適的”，強調此次凍結不是緊縮結束，而是調整加息速度。 根據當天FOMC委員們綜合未來利率預測值的點式圖表，年內最終利率中間值為5.6%（5.5%~5.75%）。這預示著有可能再次上調0.5個百分點。在這種情況下，韓美利率差距的上端基準可能會從現有的1.75個百分點擴大到2.25個百分點。世界股市在美聯儲“凍結後潛在利率上調”的信息中出現了混亂。15日，韓國綜合股價指數比前壹個交易日下跌0.40%，以2608.54收盤，韓元兌美元的匯率則上漲2.0韓元，以1280.5韓元收盤。美國紐約股市道瓊斯指數雖然小幅下跌，但納斯達克指數上漲0.39%，延續了“發自人工智能（AI）的”拉力賽。

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