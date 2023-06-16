新任世行行長反對美國針對中國“壹帶壹路”. June. 16, 2023 07:55. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 新近於6月2日就任的印度裔世界銀行行長阿賈伊·班加（照片，中文名：彭安傑）表示不會卷入美中矛盾。美國在世界銀行成員國中支援資金最多，因此實際上是由現任美國總統指定行長。包括班加在內，至今為止的所有世界銀行行長都是美國人。在這種情況下，班加發表了反對提拔自己的美國總統拜登的發言，引起了人們的關註。 班加14日在接受彭博社采訪時表示：“（在援助發展中國家方面）我不認為中國是競爭對手。所有人都應該握住（世界銀行的）方向盤。”他說，考慮到兩國的關系緊張狀況，氣候變化、支援發展中國家等各國齊心協力應對的懸案太多了。 這與拜登政府試圖牽制以“中國資金”為基礎在全世界發展中國家擴大影響力的中國的行為完全對立。拜登8日提及中國經濟領土擴張事業“壹帶壹路”時表示，“‘壹帶壹路’暴露出是‘負債和沒收計劃’。相反，七國集團（G7）的‘重建更好的世界’事業正在幫助發展中國家的成長”，發聲要求與美國而不是中國攜手的信息。 班加的這種行為可能與他在印度出生並長大有關。他於1959年出生於馬哈拉施特拉邦普奈的錫克教徒家庭，在印度完成了研究生院學業，直到40歲出頭才移居美國，2007年獲得了美國公民權。他頭戴在印度也逐漸消失的錫克教徒象征物頭巾，被評價為印度傳統色彩強烈的人物。 東歐保加利亞出身的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃也從2019年就任後開始擔心美中矛盾的後續風暴，表示不會實施側重於西方主要國家的政策。她在去年11月接受美國《華盛頓郵報》采訪時表示，“美中矛盾激化，世界經濟的分裂正在深化”，並批評因此迎來了更貧窮、更不安全的世界。

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