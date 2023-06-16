“加時賽王者”克羅地亞隊在加時賽中戰勝荷蘭隊，首次晉級歐國聯決賽. June. 16, 2023 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 克羅地亞隊戰勝荷蘭隊，首次進入了歐洲足球聯盟（UEFA）國家聯賽決賽。 15日，克羅地亞隊在與荷蘭隊的2022~2023年UEFA國家聯賽半決賽中，經過90分鐘的激戰以2比2與對手戰平，之後在加時賽中攻入兩球，最終以4比2獲勝。克羅地亞隊在從2018年開始每兩年舉行壹次的國家聯賽中首次進入了決賽。克羅地亞隊在第1、2屆比賽時均在小組賽階段被淘汰出局。這是繼獲得亞軍的2018年俄羅斯世界杯之後，球隊第二次進入重大賽事決賽。克羅地亞隊在2022年卡塔爾世界杯上打進半決賽，並獲得第三名。 克羅地亞隊在加時賽中表現出很強的戰鬥力。包括此次比賽在內，球隊在2018年世界杯、2022年世界杯、2020年歐洲杯上，在7次踢至加時賽的勝負中，6次取得了勝利。其中4次在點球大戰中獲勝。 克羅地亞隊長盧卡•莫德裏奇（皇家馬德裏隊）當天攻入1球，助攻1次，帶領球隊取得了勝利。作為右中場首發出場的38歲老將莫德裏奇在球隊0比1落後的下半場第8分鐘，制造了荷蘭隊的犯規，為球隊獲得了壹個點球。安德烈•克拉馬裏奇（霍芬海姆隊）作為點球手出場，成功罰入點球。莫德裏奇在雙方2比2戰平的加時賽上半場第9分鐘幫助隊友攻入反超比分的壹球。接著在加時賽下半場第11分鐘，他作為點球手出場，成功罰進隊友制造的點球，徹底鎖定了比賽勝局。 賽後歐足聯將莫德裏奇選為本場比賽最佳球員，並表示，“作為克羅地亞真正的隊長，他以夢幻般的表演支配了比賽節奏。他的足球智商令人吃驚。”莫德裏奇表示，“剛開始20分鐘很累，但之後以我們想要的打法進行了精彩的比賽。我想在國家隊效力時首次捧起冠軍獎杯。”

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