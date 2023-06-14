雖然妳說得對. June. 14, 2023 07:50. . 達賴喇嘛1973年首次訪問歐洲時，有壹個年輕人不喜歡他。他覺得達賴喇嘛應該向世界宣講西藏，達賴喇嘛卻更多地在講述有關慈悲和善心的故事。於是他進行了追究。“我認為妳應該更多地談論西藏。這是壹個絕佳的機會。我們有必要向世人講述正在遭受痛苦的國民。” 當時，中國軍隊正在殺害、拷問藏人，扼殺文化。難道不應該讓世界知道這些嗎？但是達賴喇嘛沒有改變自己的想法。在達賴喇嘛看來，問題是人們抱著減輕自己負擔的“錯誤希望”來找自己。“我沒有那種能力。但是我認為我沒有權利給他們再加上自己的負擔，再讓他們回去。”他不僅沒有幫助有心理負擔的人，反而怕談論西藏會讓人感到負擔，所以猶豫不決。他為別人著想的話，讓年輕人情不自禁地哭了起來。 曾經這樣哭泣的西藏年輕人的名字是羅迪·吉阿裏·林波切。歲月流逝，後來他成了達賴喇嘛領導的西藏流亡政府的外交部長，開始與中國進行談判。這時發生了天安門事件。中國軍隊在蹂躪學生。達賴喇嘛要求他發表包含“無條件支持廣場上年輕人的意向”的聲明。有人說，壹旦這樣做，迄今為止與中國談判的壹切都會化為泡影。對於這種說法，他做出了這樣的回應。“妳說得對。但如果我現在不發表聲明，我將永遠失去談論自由和民主的機會。”他明知如果引起鄧小平的反感，西藏問題會更加復雜，但還是站在了學生壹邊。對於他來說，中國學生和被中國軍隊踐踏的西藏人壹樣，都是安慰和憐憫的對象。他因為中國而離開西藏過著流浪的生活，卻沒有失去威嚴。

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