擴大韓國文化領土的BTS 的10年. June. 14, 2023 07:50. . 最近首爾的夜景是紫色的。太陽下山後，南山首爾塔打開紫色照明燈，首爾漢江邊上演著紫色噴泉秀。13日，為迎接世界級男子偶像團體BTS出道10周年，正在舉行組合的象征色紫色慶典。來自全世界的“阿米（防彈少年團粉絲名）”們正在BTS所屬公司龍山辦公樓、拍攝美國脫口秀的景福宮、練習生時期練習舞蹈的江南鶴洞公園進行“聖地巡禮”，慶祝BTS出道10周年。 BTS的10年超越了K-POP，是重新書寫世界大眾歌謠歷史的10年。雖然是新生企劃公司的“本土組合”，但從壹開始就把目標定在了攻占世界第壹的美國市場。2020年他們作為K-POP歌手首次登上Billboard排行榜“Hot 100”頭名位置，在Billboard歷史上首次以不是英語歌詞的歌曲登上了頂峰。之前的2019年，他們在英國倫敦溫布利體育場作為亞洲歌手首次進行了單獨演出。據當地媒體報道，這是“K-POP Invade（入侵）”和“BTS創造歷史的”瞬間。BTS登場後，K-POP市場擴大到西歐，出口國增加了2倍，唱片出口額也增長了8倍以上，到2022年超過了2.31億美元。也就是說，“BTS是擴張K-POP領土的廣開土大王壹樣的存在”。 據推算，BTS的“軟實力”引發的國內經濟效果在10年間為42萬億韓元。也有分析認為，以谷歌搜索量測定的BTS認知度每上升1%，外國遊客人數和服裝、化妝品、食品出口額就會增加0.18~0.72%。但是防彈少年團的特別之處在於它不僅僅局限於商業上的成功。作為世界青年代表，他們先後三次出席聯合國大會，鼓起勇氣說“不要害怕變化”，並囑咐“關註氣候變化”。與多種職業、人種和世代壹起用國際手語跳舞的《Permission to Dance》MV是為新冠肺炎時代世界人民的助威歌。就像英國的甲殼蟲樂隊呼籲以“想象”扭轉局面壹樣，BTS傳達了只要齊心協力就能戰勝全球性大流行病的希望。 得益於BTS的成功和抓住Netflix機會的K電視劇，韓流現在不再是少數狂熱愛好者，而是成為了全世界普通人喜歡的主流文化。將去年通過音源和影像等賺取的收入和支出進行比較的所謂“韓流收支”創下了12.35億美元的順差，創下了歷史最高紀錄。希望以嶄新的創意和挑戰精神武裝起來的才子們能夠牽動全世界的人喜怒哀樂，進壹步擴大文化領土。

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