在基本醫療崩潰的危機中，韓國護士們也前往海外. June. 14, 2023 07:51. by 蘇雪姬記者、李相煥記者 facthee@donga.com,payback@donga.com. 據調查，為尋找更好的待遇，國內護士們“就業移民”到海外的事例最近劇增。這是因為新冠疫情爆發後，發達國家的護士需求劇增。有人擔心本來就不足的韓國護理人力大量流失，會給患者帶來損失。 據《東亞日報》13日掌握的美國“全國護理局聯合委員會”資料顯示，去年參加美國註冊護士執照考試“NCLEX”的韓國人數達到了1816人。與2018年的738名相比，增加了壹倍以上。 今年1-3月應試人數達到1758人，刷新歷史最高值已成定局。該統計是以第壹次應試者為基準進行統計的，如果包括參加過兩次及以上考試的人，預計應試者會更多。 護士們之所以到美國等海外就業，是因為在比較報酬時國內待遇惡劣。最近取得美國護士資格證後成功就業的A某說：“美國的勞動強度是韓國的壹半左右，年薪卻高達4倍。”此外，也有不堪忍受護士集團內部的欺淩文化，即所謂的“馴教”，而前往海外的情況。 醫療現場有人擔心，“護士招聘難可能會導致緊急醫療空白事態”。實際上，首爾江西區的壹家中小醫院兩年前因護士人力不足而關閉了重患者室。醫院相關人士表示：“由於很難聘用新的護士，仍然無法運營重癥監護室。”

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