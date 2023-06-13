惡魔的選擇. June. 13, 2023 08:04. . 德國著名軍事理論家克勞塞維茨曾說，戰爭是政治的延續。雖然是經常引用的句子，但也可以解釋為壹種似是而非的發言。這句話最接近本意的解釋是“本該用舌頭來解決的問題，卻用拳頭來解決”，或者相反“如果語言無法解決，就用拳頭來解決問題”。這種狀態意味著戰爭。 即，勸告國家在使用戰爭這壹最後手段之前，要最大限度地尋求政治解決方案。從戰爭的歷史來看，很多國家都做出了這樣的努力。即使是強國，如果發動戰爭，也會造成損失，損失會給國家帶來負擔。失敗的國家也會留下憤怒和復仇的感情。雖然成年人說不要用血洗血，但血跡不是血就洗不掉，這是人類史上的感情。 所以孫子也說戰爭要慎重決定，如果開始（戰爭）的話要盡快有效地結束。孫子研究戰略和戰術，撰寫兵書也是出於這個原因。 如果戰爭長期化，怨恨會積累，恐怖也會累積，從領導人到指揮官、壹線士兵都會做出越來越不合理的選擇，對不合理的選擇變得遲鈍。軍紀嚴正的軍隊在戰敗的情況下犯下殘酷的戰爭罪的事例很多。因為，這是活著回到家庭的絕對命題，也是執行合理結論的手段，特別是正常的方法幾乎所剩無幾。其結果，所有不合理的手段在絕對命題、絕對合理的命題面前正當化。 最終，戰爭無論以多麽合理、正當的理由開始，都會發展成任何手段、任何行為都可以實現的非合理的合理化、惡魔的選擇、所有人的惡魔化狀態。 在烏克蘭戰爭中，卡霍夫卡水電站大壩的破壞事件震驚了全世界。這壹事件再次證明了戰爭可以讓人做出任何選擇的事實。而且這種選擇現在可能才剛剛開始。比起當天使，人更容易成為惡魔。

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