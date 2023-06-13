“23個大滿貫賽冠軍獎杯……現在我最多”，德約科維奇法網奪冠實現三圈全滿貫成就. June. 13, 2023 08:11. by 任寶美 bom@donga.com. “Djoker”諾瓦克•德約科維奇（36歲•塞爾維亞）成為了男子網球的“終結者”。 德約科維奇在12日結束的2023年法國網球公開賽男子單打決賽中，以3比0（7-6、6-3、7-5）戰勝了卡斯佩爾•魯德（24歲•挪威）。同時，繼2016年和2021年之後，德約科維奇獲得了個人第3個法網冠軍，也是四大滿貫賽事合計第23個冠軍。 德約科維奇是第壹個在大滿貫賽男子單打比賽中獲得23個冠軍的選手。其中，他在澳網斬獲10冠，溫網收獲7冠，美網和法網各拿到3冠。在四大滿貫賽事中各獲得3次以上冠軍的只有德約科維奇。 德約科維奇在今年的澳大利亞公開賽上奪冠，與拉斐爾•納達爾（37歲•西班牙）壹起創下了大滿貫賽事最多冠軍並列第壹的記錄（22次）。去年在法國公開賽上比自己先取得第22個大滿貫賽冠軍的納達爾因傷缺席了今年的比賽，德約科維奇成功實現逆轉。在該大賽中14次奪冠的納達爾在決賽結束後在社交媒體上表示，“幾年前，似乎難以想象有人會在大滿貫賽事中取得第23個冠軍。我要向德約科維奇和他的家人表示祝賀。” 在德約科維奇和納達爾之前，羅傑•費德勒（42歲•瑞士）保持著大滿貫賽最多冠軍記錄（20次）。從費德勒在2003年溫布爾登公開賽上首次獲得大滿貫賽事冠軍開始，到此次法網公開賽為止，共舉行了79場大滿貫賽事，其中65次（82.3%）被“三巨頭”瓜分。如今，費德勒已經退役，納達爾能否恢復競技水平還是未知數，因此德約科維奇很有可能逐漸拉開與兩人的差距。 德約科維奇表示，“為了戰勝費德勒、納達爾，我考慮了數不清的時間，但是現在我的大滿貫賽冠軍比他們倆多，這讓我感到很驚訝”，“我不想介入‘網球史上最優秀的運動員是誰’的爭論。我書寫的是屬於自己的歷史。” 德約科維奇憑借當天的冠軍獲得了2000分的世界排名積分，力壓自己在本屆大賽半決賽中以3比1擊敗的卡洛斯•阿爾卡拉斯（20歲•西班牙），重新奪回了世界排名第壹的位置。與此同時，德約科維奇在388周的時間裏壹直占據著世界排名第壹的位置。這也是領先費德勒（310周）和納達爾（209周）的歷史最長紀錄。 賽後當被問到“該實現的都實現了，是否還有繼續運動員生涯的動機”時，德約科維奇回答說：“在大滿貫賽事中繼續奪冠，沒有理由考慮退役”，“年齡只不過是數字而已。”德約科維奇是進入30歲之後第壹位在大滿貫賽事中取得10次以上冠軍的選手。 德約科維奇繼今年澳大利亞公開賽之後，連續兩次獲得大滿貫賽冠軍，同年還具備了在四大滿貫賽上全部奪冠的“超級全滿貫”挑戰資格。這是自1968年職業選手能夠參加大滿貫賽事以來（公開賽時代）男子網球比賽中羅德•拉沃爾（85歲•澳大利亞）在1969年僅留下壹次的記錄。德約科維奇在2021年也曾挑戰過同樣的紀錄，但在賽季最後壹場大滿貫賽事美網公開賽決賽中敗給了達尼爾•梅德韋傑夫（27歲•俄羅斯），未能實現夢想。 在女子單打比賽中，進入公開賽時代後，沒有選手能比德約科維奇獲得更多的大滿貫賽冠軍。瑪格麗特•考特（81歲•澳大利亞）雖然24次奪冠，但其中13次是職業選手沒有參賽的“業余時代”取得的。從公開賽時代來看，小威廉姆斯（42歲•美國）的23個冠軍最多。 如果德約科維奇在下月3日拉開帷幕的溫布爾登網球公開賽上奪冠，就可以摘掉“公開賽時代”的標簽，與考特並駕齊驅。此次是德約科維奇職業生涯的第94個冠軍，如果再獲得16勝，他將刷新目前吉米•康納斯（71歲•美國）保持的ATP最多冠軍記錄（109勝）。

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