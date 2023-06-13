徒手攀爬樂天世界塔的20多歲英國男子被捕. June. 13, 2023 08:11. by 蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 在未經許可的情況下，徒手攀登555米高、世界第5高的樂天世界塔外墻的英國男子在4個小時後被警方抓獲。 12日上午，首爾松坡警察署表示，上午9時3分左右逮捕了擅自攀登外墻的英國人喬治•金-湯普森（24歲），罪名是涉嫌侵入建築物。據警方透露，金-湯普森先生從當天上午5時左右開始背著降落傘裝備徒手攀登外墻。發現這壹情況後，建築物管理所方面於上午7時50分左右向警方報案。 接到警方的協助要求後，消防當局出動12輛汽車等，於上午9時左右在樂天世界塔72層和73層之間約300米高的地方將金-湯普森擡到建築物外墻上的吊籃上，使其進入建築物內部。樂天世界塔是地下6層、地上123層的建築。 在接受警方調查時，金-湯普森陳述說：“我長久以來的夢想是登上樂天世界塔，並從那裏飛下來，從6個月前開始就計劃好了”，“三天前入境，壹天入住汽車旅館，兩天露宿。”據調查，他為了進行從高樓跳傘的運動“貝斯跳躍”而入境。他曾在2019年擅自攀登英國最高大廈—地上87層、高310米的“倫敦碎片大廈（The Shard）”時被抓獲，服刑3個月。 2018年，法國攀巖家阿蘭•羅伯（61歲）擅自爬到樂天世界塔外墻75層時，因涉嫌妨礙公務而被警方逮捕。但是樂天方面表示不希望對其處罰，因此當時沒有進行處罰。

한국어