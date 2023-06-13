6月1日至10日出口增加1.2%……貿易收支出現14億美元逆差. June. 13, 2023 08:12. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 進入本月以來，截至10日，出口同比增長1.2%，時隔4個月再次出現反彈。有觀察人士認為，隨著半導體和對華出口不振的緩解，韓國經濟將觸底，到今年下半年（7月-12月）會越來越好。但是也有人指出，日均出口額仍然呈減少趨勢，而且主力產品半導體出口持續減少，因此還不能掉以輕心。 據關稅廳12日透露，本月1日至10日的出口額為152.71億美元，比去年同期增加1.2%。以1日至10日為基準，出口比前壹年增加是自今年2月（11.9%）以來的第壹次。月度出口從去年10月起到上個月為止，連續8個月呈負增長。 半導體出口本月也持續減少。1日至10日，半導體出口額為21.82億美元，同比減少31.1%。這是繼石油產品（-35.8%）之後的第二大減幅。但是，今年4月曾達到-41.0%的半導體出口減少幅度繼上月（-36.2%）之後，進入本月以來持續減少。 出口核心軸——對華出口減少趨勢也在放緩。1日至10日對華出口額為23.6億美元，同比減少10.9%。與今年4月（-26.5%）和5月（-20.8%）相比，出口減少幅度有所減少。此前，國策研究機構韓國開發研究院分析稱：“出口不振有所緩解，顯示經濟低點的指標正在增加。” 不過，本月前10日的日均出口額（不包括休息日）為21.8億美元，比壹年前減少6.0%。這期間的工作天數為7.0天，比去年同期多0.5天。以1日-10日為基準的進出口統計是短期性統計，受工作日天數變化等影響較大。上個月日均出口額也比前壹年減少9.3%。 據統計，雖然進口減少，但因超過出口，貿易收支出現14.1億美元的逆差。與5月1日至10日（41.71億美元）相比，赤字規模有所減少。5月份貿易收支也出現了21.02億美元的赤字，連續15個月出現赤字。這是自1997年外匯危機後25年來最長時間的持續赤字。韓國副總理兼企劃材政部長秋慶搞8日在寬勛俱樂部邀請討論會上表示：“貿易收支逆差幅度正在持續減少。到第四季度（10月-12月），貿易收支將出現順差。”

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