韓國政府：“不會坐視中國的高壓言行……將開展堂堂正正的外交”. June. 13, 2023 08:12. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國政府將以中國駐韓國大使邢海明發言爭議為契機，把對華政策轉變為對中國高壓外交言辭和態度絕不坐視不理的強硬基調。韓國政府認為中國政府的言行超過限度等“中國風險”正在全面展開，對華政策方向似乎將變得更加鮮明。 韓國政府的對華關系基調，把重點放在了“樹立國民自尊心的外交”上。韓國政府核心相關人士12日表示：“現在不會坐視中國高壓或無視韓國的言行。”該人士表示：“（政策的）色彩將朝著不毀損國民自尊心的方向更加鮮明。”總統室認為，特別是以年輕壹代為中心，反華情緒高漲的背景，是文在寅政府當時表現出的“低姿態外交”。總統室相關人士表示：“（文在寅前總統）關於中國是‘高峰’的發言使國民的自尊心崩饋，變成了對中國的敵意。如果進行堂堂正正的外交，反華情緒也會大為消失。” 韓國政府的立場是，就薩德“三不”（不追加部署薩德、不慘加美國導彈防禦系統、不結成韓美日三方軍事同盟）問題，不是與中國進行協商的對象。在此基礎上，核心相關人士強調：“我們可以主導調整薩德相關政策，也可以更積極地提出這洋的立場。” 韓國政府計劃，就供應鏈核心品種問題，積極采取減少對中國的依賴度等“去風險”措施。據悉，正在精密把握負極材料等電池核心材料等對中國依賴度特別高的產品的現狀。 對於韓中高層交流，韓國政府的基調是，“雖然開放，但不會急於求成”。核心相關人士批評道：“即使提出韓中高層會談提案，中國也只提及美國，避而不談。”

한국어