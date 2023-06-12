韓國警方對產業間諜采取特別查處行動……3個月內抓獲77人. June. 12, 2023 08:00. by 崔元英記者 o0@donga.com. 曾在壹家韓國企業中國法人工作的50多歲研究員A某在2021年3月左右，跳槽到中國的壹家信息通信企業。警方在此過程中發現了A某拍攝國內企業商業秘密資料並偷偷轉移的嫌疑，於今年3月以違反《不正當競爭防止法》的嫌疑將A某移交給了檢察機關。調查結果顯示，A某以收取年薪和生活費、子女教育費和住宅費等數億韓元為條件，竊取了商業秘密。 警察廳國家調查本部11日表示，最近3個月間進行了產業技術泄露等經濟安保危害犯罪特別查處，結果共揭發35件，抓獲A某等77人。35件中有27件是國內企業間的技術泄露，8件是機密泄露到海外。在去年同期的特別查處行動中，海外機密泄露件數只有4件。 也有外國人在韓國盜取企業核心技術的案例。在首爾某大型醫院下屬研究所把1萬多件醫療機器人技術資料轉移到中國的40多歲中國男性，在此次特別查處行動中被捕，並於上月被移交檢察機關。 從犯罪類型來看，泄露商業秘密最多，達26件（74.3%），其後依次為業務瀆職5件（14.3%）、泄露產業技術3件（8.6%）。被揭發的35起案件中有29起（82.9%）是保安相對薄弱的中小企業相關案件，大企業案件有6起（17.1%）。 警方相關人士表示：“如果懷疑產業技術泄露或受到損失，請向警察廳網站開設的產業技術泄露申報中心舉報或訪問附近的警察局。今後將繼續打擊盜取企業核心技術的所謂‘產業間諜’犯罪。”

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