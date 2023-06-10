外國直接投資創歷史新高……如果不能打破投資壁壘，就會止步於“曇花壹現的好消息”. June. 10, 2023 08:44. . 今年進入韓國的外國直接投資規模比去年同期增加了40%。由於美中經濟霸權戰爭，全球企業的投資戰略轉向了減少“地境學風險”。雖然因美國主導的中國和供應網脫鉤，韓國經濟正在經歷出口減少等副作用，但得益於擁有尖端領域的核心企業，韓國才獲得了反射利益。 今年截止到上個月，向政府申報的外國直接投資額為107.3億美元，約14萬億韓元。這是以1-5月為基準的歷史最高紀錄。85%的外國直接投資是外國企業在韓國建立生產設施的“綠地投資”，這也增加了62%。以三星電子、SK海力士為主要顧客的全球半導體設備、材料企業、針對LG能源解決方案、SK on、三星SDI的電池原料、材料企業的投資迅速增加。隨著美國通貨膨脹削減法的實施，直接對美出口變得困難的中國電池材料企業也在韓國建立合作企業。 在國內設備投資萎縮的情況下，外國投資對韓國經濟來說與幹旱中的甘霖相同，但令人擔憂的是增加趨勢很難持續。因為競爭國家紛紛出臺各種支援政策來吸引外資。日本在引進全球代工第壹位的臺灣臺積電工廠時，發放了近壹半的投資額作為補貼，並再次與臺積電進行建設第二工廠的協商。在歐洲，法國提出攻擊性投資支援政策，正在吸引外國直接投資。 再加上在美國“購買美國貨”政策的壓力下，韓國大企業正在推進超過100萬億韓元的對美投資。相比流入，更多的投資流向海外。即使這樣，如果全球供應網分裂為美中兩大集團，韓國企業的活動空間反而會變窄。 對於韓國來說，打造任何壹方企業都想投資的環境是最好的策略。但是喜歡外國企業投資的首都圈被各種限制所束縛。在經濟合作與發展組織成員國中處於低谷的法人稅競爭力也是個問題。如果發生企業死亡事故，刑事處罰首席執行官的重大災害法將成為外國人投資的巨大障礙。如果不能盡快消除高投資壁壘，好不容易增加的外國直接投資也很有可能以“曇花壹現的好消息”結束。

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