梅西的最終選擇是美國邁阿密……既沒有選擇金錢也不是娘家球隊. June. 09, 2023 08:15. by 金培中 wanted@donga.com. “足球之神”裏奧內爾•梅西（36歲•右圖）的選擇是美國。梅西8日在接受西班牙《世界體育報》采訪時表示，“決定前往美國職業棒球大聯盟足球（MLS）邁阿密國際。雖然沒有100%完成轉會過程，但協議已經達成。”2018年創立的邁阿密國際隊由英格蘭足球代表隊球員大衛•貝克漢姆（左下圖）擔任俱樂部共同主席兼會長。MLS當天也表示：“梅西表示有意在今年夏天加入邁阿密隊，對此俱樂部上下感到非常高興。期待能在MLS上歡迎最偉大的球員之壹。” 2004年在巴塞羅那（西班牙）首次進入職業聯賽的梅西直到2021年壹直效力於巴塞羅那隊。巴塞羅那因財政困難於2021年8月宣布與其分手後，梅西當年與巴黎聖日耳曼（法國）簽訂了2年的合同。本賽季結束後成為自由簽約球員（FA）的梅西的下壹個目的地是回歸巴塞羅那、進軍沙特阿拉伯職業足球聯賽等。 據悉，沙特阿爾希拉爾俱樂部（利雅得勝利新月）向梅西提出了4億歐元（約5595億韓元）的年薪。這是今年1月轉會沙特阿爾納斯爾隊（利雅得勝利）的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多年薪的兩倍。梅西說:：“如果我選擇錢，我會去沙特或其他地方”，“我的決定與錢沒有太大關系。” 梅西的父親兼經紀人豪爾赫•梅西6日進入巴塞羅那俱樂部主席拉波爾塔家的場面被公開後，梅西的巴塞羅那之行說得到了支持。當時豪爾赫•梅西說：“兒子想回到巴塞羅那。”但巴塞羅那隊目前還無法引進梅西。梅西表示，“對我來說，歐洲球隊只有巴塞羅那。我真的很想回到巴塞羅那”，“但是聽說（如果想引進我）就要讓其他球們出走，或減少他們的年薪。我不希望那樣。”接著他補充道，“雖然不知道會是什麽時候，但我想重新回到巴塞羅那，為球隊做出貢獻。” 兩年前離開巴塞羅那時，梅西曾舉行過含淚的記者招待會，他表示，“我不想被人推著再制造和當時壹樣的情況。比起等待別人的選擇，我更想親自決定我的未來”，“我認為現在是去美國用其他方法享受足球生活的時候。”巴塞羅那俱樂部當天通過官方網站表示：“希望梅西能夠幸運地踏上新的舞臺。” 據悉，邁阿密國際隊向梅西提出了5000萬歐元（約700億韓元）的年薪。這是阿爾希拉爾提出的年薪的八分之壹。據體育媒體《The Athletic》等報道，梅西除了年薪外，還感受到了來自MLS贊助商蘋果和阿迪達斯等跨國企業的支援所產生的吸引力。蘋果將通過在線視頻服務（OTT）《蘋果TV+》從本賽季開始10年間轉播MLS比賽，梅西將獲得部分轉播收益。決定從2017年開始終身贊助梅西的阿迪達斯也提議，將通過MLS獲得的收益與梅西共享。 MLS球迷對梅西的美國之行反應熱烈。美國媒體《福布斯》當天報道說：“邁阿密國際隊比賽的門票價格暴漲。預計梅西首次出現在MLS的比賽門票價格在二手交易市場上最多上漲了1000%。”

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