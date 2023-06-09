澳大利亞阿米們跟隨BTS的足跡去韓國旅行……“韓國現在就像故鄉壹樣，將會和家人再次回來”. June. 09, 2023 08:18. by 鄭盛澤 neone@donga.com. “1. 2. 3！BTS 愛妳們！” 7日，在首爾鐘路區昌德宮仁政殿前，身穿韓服的28名澳大利亞“阿米”（防彈少年團粉絲俱樂部）成員合影時露出了燦爛的笑容。她們在今年迎來防彈少年團（BTS）出道10周年之際，以韓國觀光公社推出的韓流特色旅遊商品“BTS Road Special Tour”來到了韓國。13日是BTS出道10周年的日子。 她們計劃從5日到16日停留在韓國，訪問與BTS有關的場所。BTS成員SUGA的2020年熱門歌曲《大吹打》MV是在京畿道龍仁大長今公園內再現昌德宮仁政殿的野外攝影棚拍攝的。訪問韓國的澳大利亞阿米沒有參觀攝影棚，而是參觀了昌德宮仁政殿和大造殿等。她們訪問昌德宮後，還訪問了2021年成為BTS全球Citizen現場演出舞臺的首爾中區崇禮門和2020年在YouTube上舉行的虛擬畢業典禮“Dear Class of 2020”拍攝地首爾龍山區國立中央博物館。 “BTS Road Special Tour”是澳大利亞阿米芭芭拉•德拉佩娜（48歲）和韓國觀光公社合作制作的旅遊商品。帶領1.5萬名澳大利亞阿米的菲律賓裔澳大利亞人德拉佩娜此次是第5次訪問韓國。2019年第壹次獨自來到韓國的她，自己取名為“防彈瞬間”，去BTS成員們常去的餐廳或BTS所屬公司Hybe的前身Big Hit Entertainment舊辦公室等旅行。 “7年前來到澳大利亞結婚，後來成為了單身母親。在沒有朋友的情況下孤獨地生活著，後來接觸到了BTS的音樂。從‘愛自己’的信息中得到了力量。通過訪問韓國，我對K電視劇和韓國飲食等多種韓國文化產生了興趣。我想向全世界的阿米們推薦‘BTS Road Special Tour’。”（德拉佩娜） 此次旅行中，德拉佩娜的“防彈瞬間”現有旅行路線中增加了《黃油》專輯封面拍攝地江原三陟市孟芳海水浴場、BTS自制節目《奔跑吧，防彈TV》拍攝地京畿加平郡Camptong Forest。她還將參加10日和11日在首爾松坡區奧林匹克公園舉行的Hybe的“Weverse Con Festival”。 來自澳大利亞的另壹位阿米薩曼莎•勞恩特裏（25歲）說：“這是我第壹次穿韓服。能夠在韓國體驗到新的經驗，感到很激動。”繼去年10月之後第二次來到韓國的黛博拉•羅伯遜（59歲）說：“時隔8個月再次來到韓國，現在這裏就像故鄉壹樣”，“計劃明年和家人壹起來韓國。”

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